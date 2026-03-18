Uczestnik "The Floor" wytatuował sobie Justynę Steczkowską! Powiedział nam, dlaczego to zrobił

Teleturniej "The Floor" powrócił na antenę TVN-u z kolejnym sezonem. Nowi uczestnicy walczą o zwycięstwo. W tym gronie jest Kuba Nogala, o którym media rozpisały się z powodu oryginalnego tatuażu. W jednym z odcinków Kuba zdradził, że ma na ręku wytatuowany wizerunek... Justyny Steczkowskiej! Uczestnik "The Floor" na tatuaż wybrał moment podwieszania z występu na Eurowizji 2025. W rozmowie z ESKA.pl chłopak zdradził, skąd taki pomysł. Okazuje się, że Kuba jest wielkim fanem Eurowizji, a dodatkowo sam śpiewa i pisze piosenki. Justyna Steczkowska to dla niego wzór do naśladowania.

Justyna Steczkowska przywitana przez fanów

Kuba Nogala o tatuażu z Justyną Steczkowską

Moim marzeniem, jako fana Eurowizji był jej powrót na eurowizyjną scenę, bo wiedziałem, że ona naprawdę będzie miała coś dobrego do zaprezentowania. Mój tatuaż, który przedstawia Panią Justynę lewitującą nad eurowizyjną sceną, zrobiłem około tydzień po finale Eurowizji 2025 i dla mnie jest symbolem walki o marzenia, determinacji i przypomnieniem tego, jakim artystą sam chciałbym być - mówił Kuba Nogala w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKA.pl.

Kuba jest wokalistką, marzy o muzycznej karierze i brał już nawet udział w "Szansie na sukces". Wydał kilka piosenek, m.in. "Absurd", "Po prostu blisko", "Mijamy się" i "Waniliowe Latte". Justyna Steczkowska jest dla niego artystyczną inspiracją.

Podziwiam ją też za to, że cały czas, nadal tworzy nowy materiał, a nie odcina kupony od swoich starych hitów, tak jak robią to jej niektóre koleżanki z branży. Ona tworzy, bo jest artystką i ma coś do przekazania - dodaje Nogala.

Tak zareagował na wiadomość od Steczkowskiej

Produkcja programu "The Floor" skontaktowała się z Justyną Steczkowską z prośbą o pozdrowienia dla Kuby. Piosenkarka podziękowała mu dla tatuaż oraz życzyła dobrej zabawy w programie. Kuba bardzo się ucieszył z tego prezentu.

Było dla mnie mega zaskoczeniem, ale cieszyłem się z tego bardzo, bo w końcu moja to moja idolka - mówi.

"The Floor" to jedna z fajniejszych przygód w moim życiu

Kuba Nogala opowiedział nam także, jak wspomina nagrania programu "The Floor":

Sam udział w "The Floor" był motywowany głównie chęcią nowej przygody, zaprezentowania się, pokazania mojej twórczości, poznania nowym ciekawych ludzi, co uwielbiam i co ten program oczywiście mi dał. [...] "The Floor" to jedna z fajniejszych przygód w moim życiu i cieszę się, że zdecydowałem się na udział w programie, w końcu jak mówi dość banalne powiedzenie: do odważnych świat należy, a za marzenia nie karają.