Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelona. Gdzie teraz zagra i co na to media?

Oficjalne ogłoszenie odejścia Lewandowskiego z Barcelony

Hiszpańskie media szeroko komentują decyzję Roberta Lewandowskiego o zakończeniu przygody z FC Barcelona, podkreślając, że polski napastnik opuszcza klub z podniesioną głową. Dzienniki takie jak „Mundo Deportivo” i „El Pais” natychmiast zareagowały na sobotnie ogłoszenie, potwierdzając odejście Polaka, o którym spekulowano od tygodni. Doniesienia te zdominowały sportowe nagłówki w Katalonii.

Sam Robert Lewandowski ogłosił, że po czterech latach spędzonych w stolicy Katalonii „odchodzi z poczuciem, że zadanie zostało wykonane”. W trakcie tego okresu „Lewy” znacząco przyczynił się do sukcesów klubu, zdobywając trzy tytuły mistrzowskie. Jego imponujące statystyki to 119 bramek strzelonych w 191 rozegranych meczach dla Blaugrany, co podkreśla jego kluczową rolę.

Rola Lewandowskiego w Barcelonie i plany na przyszłość

Dziennik „As” przypomniał, że sprowadzenie 34-letniego wówczas Lewandowskiego do klubu nie obyło się bez krytyki skierowanej pod adresem prezesa Barcelony, Joana Laporty. Jednak z biegiem czasu okazało się, że polski piłkarz stał się jednym z kluczowych elementów poprawy wyników „Blaugrany” w ostatnich latach. Jego doświadczenie i skuteczność były nieocenione dla drużyny.

Robert Lewandowski, który w sierpniu skończy 38 lat, nie ogłosił jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie, co budzi wiele spekulacji. Media łączą go z potencjalnymi transferami do ligi saudyjskiej, amerykańskiej lub włoskiej, wskazując na jego rynkową wartość. Ostatnie pożegnalne spotkanie na Spotify Camp Nou czeka go w niedzielę, gdzie Barcelona zmierzy się z Betisem Sewilla, co będzie symbolicznym zakończeniem pewnego etapu.

„Lewandowski stracił na znaczeniu w Barcelonie, ale nadal jest poszukiwany na rynku” – zauważył dziennik „As”.

„Lewandowski pożegna się z podniesioną głową, zostając jedną z legend klubu” – dodał „Mundo Deportivo”.

