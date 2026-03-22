Tomasz Wygoda ostro o polskim społeczeństwie. Juror "Tańca z Gwiazdami" stawia sprawę jasno

Znany z bezpośredniości oraz nieszablonowych opinii Tomasz Wygoda ponownie wywołał spore poruszenie w mediach. Wybitny choreograf podczas rozmowy z dziennikarzami "Super Expressu" zdradził swoje spostrzeżenia dotyczące odbioru telewizyjnego show oraz negatywnego wpływu natłoku internetowych treści na naszą codzienność. Artysta wprost przyznał, że celowo używa w programie skomplikowanych sformułowań, aby zmusić odbiorców do głębszej analizy otaczającego nas świata i oderwania się od wszechobecnego szumu medialnego.

Gwiazdor telewizyjnego formatu zauważył, że dzisiejsi odbiorcy nieustannie mierzą się z lawiną internetowych powiadomień oraz niepotrzebnych wiadomości z portali społecznościowych. Główną misją Tomasza Wygody pozostaje więc uświadomienie widzom konieczności dostrzegania najbardziej istotnych aspektów naszej egzystencji w natłoku wirtualnych dystrakcji.

Zobacz też: Komarnicka odpadła i wybuchła burza! Wygoda mówi wprost: "To przez widzów"

Ja robię to specjalnie z tego powodu, że dzisiaj coraz większy mamy problem, z tym że chcemy bardzo prostych odpowiedzi. Jesteśmy tak przemęczeni informacjami, że już nie chcemy słuchać skomplikowanych wypowiedzi. Moje wypowiedzi nie są skomplikowane. Ja po prostu nie bazuję na 2 plus 2, tylko mówię 23 plus 78. Nie mówię trudnych rzeczy (...) Przerażające wiadomości, straszne, ona co zrobiła, przerwała milczenie, zobaczcie, jak nas bombardują. Kiedy ja mówię, żebyśmy się skupili nad tym, co jest istotne dla życia, ludzie przychodzą przemęczeni, to nie jest moja wina. Po prostu tracimy czas i męczymy się, często poświęcając uwagę rzeczom nieistotnym, a ten "Taniec z Gwiazdami" nie jest tylko o obrotach. Ci ludzie wnoszą w to całe swoje życie i ja próbuję to zobaczyć i próbuję się z państwem podzielić, żebyście wy też widzieli, co dzisiaj możecie zrozumieć dzięki tym osobom. To, co dzisiaj zrozumiecie, jutro pomoże wam rozumieć kolejne rzeczy - mówi nam Tomasz Wygoda.

Tomasz Wygoda krytykuje zgubny wpływ social mediów na młodzież

W opinii tancerza współczesne pokolenie traci swoje zdolności intelektualne w wyniku ciągłej presji świata cyfrowego oraz nadmiaru otaczających nas danych. Popularne platformy społecznościowe pokroju TikToka zdaniem jurora skutecznie odciągają uwagę dorastającej młodzieży od angażowania się w prawdziwe relacje i podejmowania wartościowych inicjatyw w realnym świecie.

Zobacz też: Juror "Tańca z Gwiazdami" szczerze o Kaczorowskiej. Nie brakuje im jej w programie?

Oczywiście, że głupiejemy i wszystkie badania o tym mówią i tego dowodzą. My trochę jesteśmy jak na orkiestra na Titanicu. My to wszystko słyszymy, ale w ogóle nic z tego sobie nie robimy, bo jest bardzo ciężko (...) Wiemy doskonale, że od 2013 roku poziom sprawności umysłowej młodzieży spada. Do 2013, każde pokolenie było mądrzejsze od swoich rodziców, od 2013 jest po prostu mniej mądre, tak mówiąc delikatnie - wyznał "Super Expressowi" Tomasz Wygoda.

W trakcie wywiadu ekspert odniósł się także do rosnącej potrzeby otrzymywania błyskawicznych, niezwykle łatwych w odbiorze komunikatów przez telewidzów. Tomasz Wygoda podkreślił, że świadomie odrzuca nadmierne upraszczanie przekazu, ponieważ jego zdaniem nawet produkcja stricte rozrywkowa powinna zmuszać do intelektualnego wysiłku i stanowić bodziec do samorozwoju. Choreograf oczekuje od publiczności zadawania trudnych pytań podczas śledzenia tanecznych zmagań.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami". Wreszcie ktoś odpadł! Już wiadomo, kto dalej nie powalczy. To była dobra decyzja?

Proszę Państwa, też po prostu ja wrzucam tylko takie ziarenka, przecież nie mówię dużo. Ja po prostu wiem, że to jest program rozrywkowy, ale program rozrywkowy nie musi być banalny, to nie musi być naprawdę ubijanie ziemniaków, bo większość naprawdę chce... to jest program na tak wysokim poziomie rozrywkowym, że kurde, coś tam wyciągniemy dla siebie. Ja też po prostu wszystkiego nie rozumiem, wcale nie jestem mądry, ale po prostu lubię poznawać i zachęcam do poznawania - mówi Tomasz Wygoda.

Przedstawiciel jury postanowił również wyrazić swoje rozczarowanie postawą internetowych hejterów. Tancerz ostatecznie wyznaczył bardzo wyraźną barierę pomiędzy bezpodstawną krytyką a faktycznymi walorami płynącymi z telewizyjnego formatu. Ekspert udowadnia, że dlatego właśnie zawsze stawia w swoich opiniach na promowanie szerszego kontekstu oraz zmuszanie widzów do chwili zastanowienia. W jego przekonaniu program "Taniec z Gwiazdami" pozwala dojrzeć prawdziwe życiowe dramaty uczestników, a nie tylko kroki taneczne. Twórca absolutnie nie zamierza rezygnować ze swojego sposobu komunikacji pod naciskiem zwolenników powierzchownych haseł.

Często ludzie w sieci piszą złośliwie, często też tacy, którzy chcą kogoś opluć, skopać, taka jest rzeczywistość. Większość ludzi jest bardzo zadowolona i większość osób mówi, my chcemy się uczyć, my chcemy się rozwijać, nie chcemy być traktowani jak idioci. Więc ja przepraszam, ale będę słuchać większości i ciągnąć ludzi do góry, a nie obniżać do poziomu najniższych osób, które nie są zainteresowane tym, żeby się czegoś dowiedzieć - mówi nam Tomasz Wygoda.