Tomasz Włosok szczerze o związku z popularną aktorką. Padły poruszające słowa

Tomasz Włosok od dziesięciu lat buduje silną pozycję na polskim rynku filmowym. Karierę na wielkim ekranie rozpoczął w 2016 roku, tuż po ukończeniu krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Jego debiutem była rola milicjanta Romana Mazura w głośnym obrazie Macieja Pieprzycy zatytułowanym „Jestem mordercą”. Z czasem posypały się kolejne propozycje, a widzowie mogli go podziwiać między innymi w „Powidokach”, „Podatku od miłości” oraz „Underdogu”. Prawdziwą trampoliną do sławy okazał się jednak występ w hicie z 2020 roku – „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”.

Ostatnie lata to dla artysty pasmo zawodowych sukcesów. Na koncie ma występy w tak cenionych produkcjach, jak „Hiacynt”, „Zielona granica”, „Dziki” czy „Kulej. Dwie strony medalu”. Obecnie aktor promuje film „Król dopalaczy”, który trafił do kin po pięciu latach oczekiwania na premierę.

Tomasz Włosok: Gdyby branża filmowa mnie wypluła zająłbym się pracą fizyczną | Mellina

Tomasz Włosok szczerze o Malwinie Buss w wywiadzie u Mellera

Gwiazdor rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia osobistego, w pełni koncentrując się na obowiązkach zawodowych. Nie jest jednak tajemnicą, że serce Tomasza Włosoka od wielu lat należy do aktorki Malwiny Buss. Jego wybranka zdobyła popularność znacznie wcześniej, grając między innymi w serialu „Barwy szczęścia” oraz w wielokrotnie nagradzanej „Róży” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Zakochani mieli nawet okazję spotkać się na jednym planie zdjęciowym podczas realizacji „Zielonej granicy” Agnieszki Holland. Prywatnie, od 2019 roku, sprawdzają się w roli rodziców córki o imieniu Jagoda.

Promując „Króla dopalaczy”, aktor przyjął zaproszenie do internetowego talk show „Mellina”. Program prowadzony przez Marcina Mellera jest dostępny w serwisie YouTube na kanale stacji Eska ROCK i ukazuje się w każdy czwartek o godzinie 18:00. Dziennikarz postanowił pociągnąć swojego gościa za język i wypytał go o blaski i cienie tworzenia związku z osobą wykonującą ten sam zawód.

Włosok w rozmowie z Mellerem nie szczędził ciepłych słów pod adresem swojej ukochanej. Zaznaczył, że ich więź ma wyjątkowy charakter, a oni sami doskonale się uzupełniają. To właśnie wsparcie Malwiny Buss pozwala mu mierzyć się z trudnościami oraz pokonywać wewnętrzne lęki. Aktor goszcząc w „Mellinie” podkreślił, że ta siła działa obustronnie i zawsze mogą na siebie liczyć. Swoje uczucia podsumował w niezwykle szczery sposób.

Ona jest tym głosem, który każe mi wstać i zmierzyć się z tym, czego się boję. Oboje cudownie się dobraliśmy z tym, że każdy z nas boi się innych rzeczy. [...] Tak mądrze i cudownie mi tłumaczy za każdym razem, gdy ja mam jakiś lęk przed czymś, jak powinno się to zrobić, żeby się z tym lękiem zmierzyć - i ja mam dokładnie to samo w jej stronę. Jest dla mnie największą podporą. Nie lubię tego nazywać - ‘być oparciem’, to jest być czymś dla kogoś. Ja myślę, że my się tak uzupełniamy w każdej rzeczy, że jeśli byśmy siebie nie mieli, to ja nie wiem, jak to by działało. Ja się czuję bez niej wybrakowany - mówi aktor w talk show “Mellina”.