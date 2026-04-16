Tłum gwiazd na imprezie Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Żona Wesołowskiego przykuwała wzrok

Gala Top Charity: Impreza charytatywna Omeny Mensah i Rafała Brzoski

Wydarzenie charytatywne Top Charity należy do najbardziej prestiżowych inicjatyw w Polsce, a z każdą kolejną edycją gromadzi coraz więcej osobistości. Inicjatywa organizowana przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę skutecznie integruje przedstawicieli biznesu, sztuki i rozrywki. Głównym założeniem całego przedsięwzięcia pozostaje zbieranie funduszy na pomoc potrzebującym.

W trakcie imprezy przeprowadzane są licytacje unikalnych dzieł sztuki, wyjątkowych przedmiotów oraz ekskluzywnych spotkań z osobistościami. Podczas poprzedniej edycji udało się zgromadzić ponad 28 milionów złotych, a zebraną kwotę tradycyjnie podwoił Rafał Brzoska. Niespodziewaną atrakcją ubiegłorocznego wydarzenia była obecność amerykańskiego aktora Willa Smitha, który specjalnie przyleciał do Polski, gdzie przywitał się z Lechem Wałęsą i bawił się na balu.

Coroczna impreza stanowi wielki finał projektu TOP CHARITY. Ta wyjątkowa inicjatywa od pięciu lat konsekwentnie tworzy międzynarodowe środowisko łączące filantropię, sztukę oraz świat biznesu.

Gwiazdy na wernisażu Top Charity w Wilanowie. Czerwień Agnieszki Wesołowskiej

Zanim zaproszeni goście spotkają się na głównym balu charytatywnym, wzięli udział w uroczystym wernisażu. Wydarzenie to zostało zorganizowane w przestrzeniach Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, całe przedsięwzięcie zrealizowano z zachowaniem niezwykle eleganckiej i światowej oprawy. Dla znanych osobistości Top Charity stanowi doskonałą szansę na wsparcie istotnych działań społecznych, a jednocześnie pozwala zaprezentować przed obiektywami wyrafinowane kreacje.

Na wydarzeniu w wilanowskiej Oranżerii nie zabrakło czołowych postaci polskiego show-biznesu. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się między innymi Cezary i Edyta Pazurowie, Ewa Chodakowska z mężem, Monika Olejnik, Joanna Przetakiewicz, Maciej Musiał, Dorota Gardias, Ewa Minge, Joanna Koroniewska, Katarzyna Warnke, a także Rafał Zawierucha oraz Jakub Wesołowski z małżonkami.

Przeważająca część zaproszonych sław postawiła tego wieczoru na ponadczasową czerń, która doskonale wpisuje się w rangę takich spotkań. Na tle stonowanych stylizacji zdecydowanie wyróżniała się żona Jakuba Wesołowskiego. Agnieszka Wesołowska zaprezentowała się zgromadzonym w efektownej sukni o intensywnym, krwistoczerwonym odcieniu.

