Marcin Prokop "marzył o zdradzie". Zaskakujące słowa gwiazdora TVN. Nie zgadniecie, o kogo chodziło

Koniec związku Marcina Prokopa. Dziennikarz rozstał się z żoną w zgodzie

Dla wielu osób stanowili małżeństwo idealne, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Wiadomość o rozstaniu Marcina Prokopa z żoną wywołała ogromne poruszenie wśród fanów i sprowokowała mnóstwo komentarzy w internecie. Po ponad dwóch dekadach bycia razem znany prezenter telewizji TVN niespodziewanie poinformował opinię publiczną, że jego związek z Marią Prokop to przeszłość. Para przez długie lata unikała blasku fleszy i dbała o swoją prywatność, lecz tym razem postanowiła otwarcie przedstawić sytuację. Jak się okazuje, ich małżeństwo zakończyło się już jakiś czas temu, ale dopiero teraz zdecydowali się podzielić tą informacją ze światem.

Największym zaskoczeniem w tej historii jest fakt, że rozstanie przebiegło bez burzliwych kłótni i medialnych skandali. Wręcz przeciwnie, sami zainteresowani podkreślają, że zakończyli związek w pełnej zgodzie i z wzajemnym szacunkiem. Z opublikowanego oświadczenia wynika, że oboje wciąż darzą się sympatią, wspierają się i jako rodzice utrzymują bliskie relacje dla dobra córki. Marcin Prokop użył nawet sformułowania "dobre rozstanie", które w ich przypadku okazało się jak najbardziej trafne.

Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają. Którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem. Dla niektórych rozwód to koniec wspólnego świata. Dla nas - był początkiem nowego. Innego, ale bardziej dopasowanego do tego, kim dzisiaj jesteśmy i dokąd osobno szczęśliwie zmierzamy. "Dobre rozstanie" brzmi jak oksymoron, ale - jak się okazuje - jest całkiem możliwe. Chcieliśmy, żebyście usłyszeli o tym od nas, bo wydaje nam się to uczciwe wobec ludzi, którzy nas obserwują, a więc - jak zakładamy - dobrze nam życzą. To wszystko, co chcemy na ten temat powiedzieć. Dziękujemy, można się rozejść - napisał Prokop w sieci.

Zaledwie kilkanaście dni po oficjalnym potwierdzeniu rozstania przez Marcina Prokopa i jego żonę, do sieci trafił podcast z gościnnym udziałem prezentera (premiera odbyła się 16 kwietnia). Podczas rozmowy z Przemkiem Górczykiem gwiazdor TVN całkowicie pominął wątek swojej byłej partnerki oraz ich obecnych relacji, bardzo oszczędnie dawkując informacje ze swojego życia prywatnego. Zamiast tego, szeroko opowiedział o swojej wieloletniej, zawodowej współpracy z Dorotą Wellman.

Dziennikarz przyznał, że w pewnym momencie on i jego telewizyjna partnerka byli postrzegani jako jeden, nierozłączny organizm, niczym prawdziwe małżeństwo. Ta sytuacja stawała się dla nich coraz bardziej uciążliwa, prowadząc chociażby do takich absurdów, jak rezerwowanie dla nich jednego, wspólnego pokoju w hotelu. Prokop wyznał bez ogródek, że to właśnie ten nadmiar wspólnych działań sprawił, iż oboje z Wellman zaczęli poważnie "myśleć o zdradzie".

Chciałem pokazać, że jestem osobą zdolną do (...) oderwania się od spódnicy Doroty Wellman, bo też mieliśmy problem z tym, że przez wiele lat traktowano nas jak takiego dwugłowego smoka, który się ze sobą skleił medialnie i przestaliśmy funkcjonować w osobnych przestrzeniach. (...) Nadmiar zawsze bywa szkodliwy i jak miałem poczucie, że wszystko robimy wspólnie, to i ona, i ja zaczęliśmy marzyć o zdradzie medialnej, i zaczęliśmy szukać swoich własnych form ekspresji, projektów, bo jednak się różnimy mocno - opowiadał Prokop.

I dodał:

Teraz już nie dają nam jednego dwuosobowego pokoju w hotelu, gdy jedziemy razem do pracy. Kiedyś tak bywało, że traktowali nas jako niemalże małżeństwo, widząc nas cały czas razem. Więc zdarzało się, że dostawaliśmy jedynkę w pokoju i gadaliśmy z recepcjonistą: "No, ale my w zasadzie oprócz tego, że pracujemy razem, to nie śpimy razem".

