Pogrzeb Jacka Magiery. Tak wygląda jego grób. Łzy to nie wstyd

Zmarły szkoleniowiec spoczął 16 kwietnia na warszawskim cmentarzu.

Miejscem wiecznego spoczynku Jacka Magiery są Powązki Wojskowe, gdzie pochowano wielu uznanych Polaków.

Obraz grobu tuż po zakończeniu ceremonii wywołuje ogromne poruszenie.

Grób Jacka Magiery na Powązkach. Morze kwiatów i symboliczne pamiątki

Tragiczne doniesienia z 10 kwietnia zszokowały środowisko sportowe. Jacek Magiera zmarł nagle z powodu zatrzymania akcji serca w trakcie porannego treningu biegowego. Sześć dni później w stolicy zorganizowano uroczystości pogrzebowe. Uznany szkoleniowiec oraz były zawodnik znalazł swoje miejsce spoczynku na stołecznych Powązkach Wojskowych. Jego grób znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, gdzie pochowano Lucjana Brychczego, inną wybitną postać związaną z warszawską Legią. Ten symboliczny obraz dwóch sąsiadujących pomników budzi głęboki smutek.

Ostatnia droga zmarłego zgromadziła najważniejsze osobistości polskiego futbolu. W kościele i na cmentarzu pojawili się między innymi Robert Lewandowski, Jan Urban oraz prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. W wydarzeniu wziął udział również prezydent Karol Nawrocki, który zdecydował o pośmiertnym przyznaniu szkoleniowcowi Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Nie zabrakło także rzeszy wiernych kibiców, którzy tłumnie przyszli pożegnać trenera, dziękując mu za 49 lat życia pełnego pasji do sportu.

Zaraz po złożeniu trumny do ziemi, miejsce pochówku zostało dosłownie zasypane kwiatami i wiązankami, wśród których wyróżniał się wieniec od głowy państwa. Swoje wiązanki przygotowali przedstawiciele wielu drużyn, w tym Legii Warszawa, Zagłębia Sosnowiec, Pogoni Szczecin, Śląska Wrocław, a także Ruchu Chorzów, Jagiellonii Białystok oraz mniejszych klubów. Zostawiono tam mnóstwo kibicowskich atrybutów, takich jak szaliki, czapka i piłka. Krzyż nagrobny przysłonięto na razie wizerunkiem zmarłego w stroju reprezentacyjnym. Na wielu szarfach można było przeczytać niezwykle wymowne:

„Panie Jacku, dziękujemy”

Poruszający widok potęguje sąsiednia mogiła, w której spoczywa zmarły w grudniu 2024 roku Lucjan Brychczy. Uczestnicy ceremonii pogrzebowej nie zapomnieli o ikonie stołecznego klubu, zostawiając na jego pomniku dziesiątki płonących zniczy, które po zmroku tworzyły niezwykłą atmosferę. Obu zasłużonych sportowców łączy i zarazem dzieli duży wieniec ułożony w kształt herbu Legii Warszawa, przyniesiony przez najwierniejszych fanów.