Hitowe starcie Igi Świątek. Polka zmierzy się z koszmarem z przeszłości

Mirra Andriejewa na drodze Igi Świątek w Stuttgarcie

Iga Świątek zmierzy się z Mirrą Andriejewą na etapie ćwierćfinału zawodów WTA w Stuttgarcie.

Młodziutka zawodniczka z Rosji zajmuje 9. miejsce w światowym rankingu i imponuje obecnie znakomitą formą.

Iga Świątek wie już, z kim zagra w kolejnej fazie zmagań w Stuttgarcie. Jej przeciwniczką będzie utalentowana Mirra Andriejewa. Rozpoczynając zmagania na niemieckiej mączce, Rosjanka wyeliminowała broniącą tytułu Jelenę Ostapenko, triumfując 5:7, 6:2, 6:4, mimo że w decydującej partii przegrywała już 2:4. Kolejnego dnia uporała się z Alycią Parks, wygrywając 7:6, 6:3. 18-latka w minionym roku oraz na starcie sezonu 2026 zmagała się ze sporymi wahaniami dyspozycji, a dodatkowo często wprawiała publiczność w osłupienie wybuchami złości na korcie. Jej aktualna forma robi jednak wrażenie. Zaledwie kilka dni temu w doskonałym stylu zwyciężyła w zawodach rangi WTA 500 w Linz, co ewidentnie dodało jej mnóstwo pewności siebie.

Dotychczasowa historia spotkań Igi Świątek z Mirrą Andriejewą obejmuje trzy pojedynki, a bilans wynosi 2-1 na korzyść Rosjanki. W ubiegłym sezonie nastoletnia rywalka dwukrotnie w niedługim czasie pokonała Polkę. Iga Świątek uległa jej w Dubaju 3:6, 3:6, a następnie w Indian Wells 6:7, 6:1, 3:6. Co ciekawe, Andriejewa ostatecznie triumfowała w obu tych imprezach. Reprezentantka Rosji charakteryzuje się niezwykle wszechstronnym stylem gry. Oprócz mocnego serwisu i skutecznego returnu, znakomicie posługuje się slajsem oraz mądrze zmienia rytm gry. Jej słabym punktem pozostają jednak częste problemy z utrzymaniem nerwów na wodzy.

Zmagania na kortach w Stuttgarcie Iga Świątek rozpoczęła od pewnego triumfu. W swoim pierwszym meczu gładko pokonała Laurę Siegemund 6:2, 6:3.

Kiedy mecz Świątek - Andriejewa? Gdzie oglądać transmisję?

Ćwierćfinałowy pojedynek turnieju WTA w Stuttgarcie pomiędzy Igą Świątek a Mirrą Andriejewą zaplanowano na piątek, 17 kwietnia 2026 roku. Dokładna godzina rozpoczęcia spotkania nie jest jeszcze znana i zależy od ostatecznego harmonogramu gier. Transmisję telewizyjną z tego wydarzenia będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem kanału Canal+ Sport 2.