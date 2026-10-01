Tłum gwiazd na imprezie Kinogramu. Krzysztof Ibisz pozował z byłą żoną, a Marcin Hakiel z ciężarną partnerką

Krzysztof Ibisz z byłą żoną na imprezie. Marcin Hakiel przyszedł z ciężarną partnerką

Znane osobistości ponownie miały okazję do wspólnego spotkania. Na imprezie pojawiły się twarze znane z telewizji, kina, muzyki i świata mody. W wydarzeniu wzięły udział zarówno gwiazdy z dużym stażem, jak i przedstawiciele młodego pokolenia, którzy coraz częściej pojawiają się na salonach.

Przed obiektywami aparatów pozowali m.in. Małgorzata Ohme, Robert Czerwik, Beata Ścibakówna, Robert Kupisz oraz Michał Piróg. Na ściance nie zabrakło również Krzysztofa Ibisza, który pozował u boku swojej byłej żony, Anny Zejdler-Ibisz. Wśród gości znalazły się także Monika Mrozowska, Joanna Racewicz oraz Irena Kamińska-Radomska.

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Gwiazdy podbiły ściankę. Sylwia Bomba, Olga Bołądź i Emilia Dankwa na imprezie

Na liście zaproszonych gości znalazło się wiele znanych nazwisk. Na ściance zaprezentowali się m.in. Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca, a także Julia Chatys. Wśród obecnych można było również dostrzec Katarzynę Zawadzką oraz Alicję Janosz z Bartoszem Niebieleckim.

Swoją obecnością wydarzenie uświetniły elegancka Olga Bończyk oraz Helena Norowicz. Na imprezie pojawiła się również uśmiechnięta Olga Bołądź. Świat telewizji reprezentowała m.in. Emilia Dankwa, która zaprezentowała się w dziewczęcej stylizacji.

Na imprezie nie zabrakło także Marcina Hakiela, któremu towarzyszyła będąca w zaawansowanej ciąży Dominika Serowska. Ich wspólne pojawienie się na ściance wzbudziło spore zainteresowanie fotoreporterów, jako że para od dłuższego czasu jest na celowniku mediów.

Wśród zaproszonych gości znalazła się również Sylwia Bomba. Na wydarzeniu można było także spotkać Jacka Komana, który jest dobrze znany widzom z wielu ról filmowych i teatralnych.

Tego wieczoru w jednym miejscu spotkało się bardzo różnorodne grono przedstawicieli polskiego show-biznesu. Na imprezie obok aktorów pojawili się m.in. projektanci, muzycy, dziennikarze i prezenterzy oraz inne osoby znane z popularnych programów telewizyjnych.

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