Muszki owocówki opanowały twój dom? Dzięki temu prostemu trikowi pozbędziesz się ich z kuchni

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-07-06 8:56

Muszki owocówki potrafią pojawić się w kuchni dosłownie z dnia na dzień. Wystarczy kilka dojrzałych owoców pozostawionych na blacie, otwarta butelka soku czy kosz z bioodpadami, aby niewielkie owady szybko się rozmnożyły. Choć nie stanowią dużego zagrożenia dla człowieka, ich obecność jest wyjątkowo uciążliwa i skutecznie psuje komfort korzystania z kuchni. Na szczęście istnieje prosty domowy sposób, dzięki któremu pozbędziesz się tego uciążliwego problemu.

Muszki owocówki na pokrojonym jabłku na talerzu. O prostym sposobie na ich pozbycie się przeczytasz na Eska.
Autor: Anne Webber/ Getty Images Muszki owocówki najczęściej pojawiają się w pobliżu owoców - szczególnie dojrzałych, gnijących lub fermentujących. Najlepiej właśnie obok nich postawić domową pułapkę na muszki owocówki
  • Muszki owocówki potrafią nagle opanować kuchnię, zamieniając ją w uciążliwe środowisko, gdzie szybko się rozmnażają.
  • Ich obecność jest irytująca, ale istnieje prosty i skuteczny domowy trik, który pozwala na ich błyskawiczne wyeliminowanie.
  • Dowiedz się, jak łatwo i szybko wyeliminować ten powszechny problem.

Należy pamiętać, iż jeśli chcemy skutecznie pozbyć się muszek owocówek, to przede wszystkim powinniśmy pozbyć się w pierwszej kolejności źródła pożywienia dla tych owadów. Dlatego warto regularnie opróżniać kosz na odpady organiczne, myć blaty oraz usuwać resztki jedzenia ze zlewu i odpływu. Przejrzałe owoce najlepiej przechowywać w lodówce lub szybko spożywać, aby nie rozpoczął się proces fermentacji, który szczególnie przyciąga muszki. Pomocne mogą być również naturalne zapachy, których owocówki nie lubią. Wiele osób wykorzystuje świeżą bazylię, miętę, lawendę lub goździki wbite w połówkę cytryny. Choć nie eliminują one owadów całkowicie, mogą skutecznie zniechęcić je do przebywania w kuchni i stanowić uzupełnienie innych metod.

Polecany artykuł:

Posadź na balkonie to zioło. Nie tylko wzbogaci smak dań, ale także skutecznie …
Beszamel - owoce mało znane

Zmieszaj te dwa składniki, a pozbędziesz się muszek owocówek

Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań pozbycia się muszek owocówek jest przygotowanie niewielkiej "pułapki" z octu jabłkowego. Wystarczy wlać kilka łyżek octu do małego naczynia i dodać odrobinę płynu do mycia naczyń. Zapach fermentacji przyciąga muszki, natomiast detergent zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy, przez co owady nie są w stanie się z niej wydostać. Taką pułapkę najlepiej ustawić w miejscu, gdzie muszki pojawiają się najczęściej - w pobliżu owoców, zlewu lub kosza na śmieci. To jedna z najczęściej polecanych domowych metod walki z owocówkami.

Kluczem do sukcesu jest systematyczność. Muszki owocówki rozmnażają się bardzo szybko, dlatego nawet niewielkie zaniedbanie może sprawić, że ich liczba gwałtownie wzrośnie. Połączenie domowej pułapki z utrzymywaniem czystości oraz odpowiednim przechowywaniem żywności pozwala jednak skutecznie ograniczyć problem i sprawić, że kuchnia znów stanie się wolna od nieproszonych gości.

1. Zapobiegaj!
Galeria zdjęć 5
Quiz. Lato w PRL-u. Pamiętasz, jak wtedy wypoczywano?
Pytanie 1 z 15
Od którego roku prawo do wypoczynku obywatelom PRL gwarantowała konstytucja?
praktyczne porady
muszki owocówki