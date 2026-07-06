Wzruszające pożegnanie Neymara

Z emocjami na twarzy, Neymar opuścił boisko, choć zdołał zdobyć gola z rzutu karnego w doliczonym czasie. Mając 34 lata, Neymar stał się drugim Brazylijczykiem, który uczestniczył w czterech mundialach bez zdobycia tytułu mistrza świata – podobny los spotkał Thiago Silvę. Pomimo tego, Neymar pozostaje jednym z najważniejszych piłkarzy w historii brazylijskiej reprezentacji. W rozmowie z telewizją GE przyznał, że jego próba zdobycia mistrzostwa świata jest „zakończona”.

Kontuzje i osiągnięcia Neymara

Najlepszy brazylijski piłkarz ostatniej dekady, Neymar, w ostatnich latach zmagał się z licznymi kontuzjami. Podczas Mistrzostw Świata 2026 zagrał tylko w dwóch z pięciu meczów Brazylii z powodu urazu prawej łydki. Wcześniej, w meczu grupowym ze Szkocją, pojawił się na boisku na zaledwie 15 minut. Jeśli decyzja Neymara o zakończeniu kariery zostanie potwierdzona, jego bilans w reprezentacji wyniesie 130 występów, 80 goli i 58 asyst. W 2013 roku zdobył z drużyną Puchar Konfederacji, a w 2016 roku poprowadził Brazylię do historycznego złotego medalu olimpijskiego podczas igrzysk w Rio de Janeiro.

Brazylia bez tytułu od 2002 roku

Reprezentacja Brazylii nie zdobyła tytułu mistrza świata od 2002 roku, odpadając przed finałem w sześciu kolejnych edycjach turnieju. W 2014 roku przegrali w półfinale z Niemcami 1:7 w historycznym meczu. W ostatnich latach czterokrotnie odpadali w ćwierćfinałach, przegrywając z drużynami z Europy.

Źródło PAP.