Tego fani Netflixa się nie spodziewali. Będzie 2. sezon "Love is Blind: Polska"!

Love is Blind - co wiemy o formacie?

"Love is Blind" to rewolucyjny reality show, który sprawdza, czy prawdziwa miłość może narodzić się bez oceniania wyglądu fizycznego. Uczestnicy programu - single poszukujący głębokich relacji – spędzają czas na szybkich randkach w specjalnie zaprojektowanych kabinach (tzw. podach). Rozmawiają przez ścianę, słysząc jedynie swój głos. Nie widzą się, nie znają swoich twarzy ani sylwetek. Dopiero w momencie, gdy między dwojgiem ludzi zrodzi się silne uczucie i dojdzie do oficjalnych zaręczyn, mogą spotkać się twarzą w twarz. Następnie pary wyjeżdżają na wspólne wakacje, zamieszkują razem i sprawdzają, czy emocjonalna więź przetrwa zderzenie z brutalną codziennością, opinią bliskich oraz fizyczną atrakcyjnością. Finałem eksperymentu jest ceremonia ślubna, podczas której uczestnicy przed ołtarzem decydują, czy powiedzą sobie "tak".

Love is Blind: Polska. Tylko jedna para powstała z programu

Polska edycja tego globalnego hitu zadebiutowała w maju 2026 roku na platformie Netflix i od razu stała się wielkim hitem. Program poprowadziło znane małżeństwo – Zofia Zborowska-Wrona oraz Andrzej Wrona. W pierwszym sezonie trzydziestu singli z całego kraju weszło do słynnych kabin, by otworzyć się na miłość opartą wyłącznie na porozumieniu dusz. Do finałowych odcinków dotarło kilka par, w tym Filip i Daria, Jacek i Julita, Damian i Marta oraz Kamil i Julia. Uczestnicy stanęli przed urzędnikami państwowymi w obecności swoich rodzin i przyjaciół, podejmując ostateczne decyzje małżeńskie. Co ciekawe, choć dwie pary powiedziały sobie "tak" na kobiercu (Marta i Damian oraz Filip z Darią), to tylko Daria z Filipem przetrwali próbę czasu. Marta z Damianem ogłosili rozstanie w lipcu 2026 roku.

PRZECZYTAJ TEŻ: Jaki jest los par po "Love is Blind". Tylko jedna przetrwała cały eksperyment. Co z resztą?

Zofia Zborowska-Wrona nie miała forów na studiach. Córka legendy bez protekcji!

"Love is Blind: Polska" wraca z drugim sezonem. Co wiemy?

To, że polska edycja randkowego show okazała się produkcyjnym hitem nie było niespodzianką. Skomentował to nawet sam Netflix.

- Od premiery "Love is Blind: Polska" nie schodziło z czołówki najchętniej oglądanych tytułów w serwisie. Widzowie w całym kraju przeżywali ten eksperyment razem z uczestnikami – ich wzruszenia, wątpliwości i decyzje. Tak ogromne zaangażowanie odbiorców sprawia, że chcemy dalej dostarczać jakościowe historie i prawdziwe emocje. Druga edycja będzie kolejną szansą, by sprawdzić, czy we współczesnym świecie miłość może zacząć się od samej rozmowy i być rzeczywiście ślepa – mówi Ola Nadzieja, menedżerka odpowiedzialna za rozwój formatów rozrywkowych oraz produkcji typu non-fiction w Netflixie.

Kwestią czasu było ogłoszenie kolejnej edycji. I okazało się, że to szybko nadeszło. Latem 2026 roku ogłoszono, iż rusza casting do 2. edycji "Love is Blind: Polska". Formularz można znaleźć pod tym LINKI-em.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie ruszą nagrania oraz czy zostaną ci sami prowadzący. Patrząc jednak na czas nagrań (rok przerwy - pierwsza edycja była nagrywana późną wiosną i wczesnym latem 2025), to premiera 2. sezonu Love is Blind może być w 2027 lub 2028 roku.

30