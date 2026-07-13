MŚ 2026: Nocny komunikat FIFA. Marciniak nadal czeka na szansę

Kto poprowadzi półfinał Francja - Hiszpania?

Salwadorczyk Ivan Barton został wyznaczony do sędziowania półfinałowego meczu Mistrzostw Świata 2026 pomiędzy reprezentacjami Francji i Hiszpanii. To będzie już czwarte spotkanie, które poprowadzi na tym turnieju. Wcześniej Barton był arbitrem w dwóch meczach fazy grupowej: Turcja - Paragwaj, zakończonym wynikiem 0:1, oraz Japonia - Szwecja, zakończonym remisem 1:1. W fazie pucharowej sędziował spotkanie Szwajcaria - Kolumbia, które zakończyło się zwycięstwem Szwajcarii po rzutach karnych.

Czy Marciniak ma szansę na sędziowanie finału?

Do zakończenia mundialu pozostały trzy kluczowe mecze: półfinał Argentyna - Anglia, mecz o trzecie miejsce oraz finał. Szymon Marciniak, któremu na liniach pomagają Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, może mieć szansę na prowadzenie jednego z tych spotkań. Do tej pory polski arbiter sędziował dwa mecze fazy grupowej: Argentyna - Algieria, zakończony wynikiem 3:0, oraz Iran - Egipt, zakończony remisem 1:1.

Kontrowersje wokół meczu Argentyna - Algieria

Podczas meczu Argentyna - Algieria doszło do kontrowersyjnej sytuacji, która wywołała spore zamieszanie. Lionel Messi nie został ukarany za nadepnięcie Aissy Mandiego, co podzieliło opinie ekspertów. Niektórzy sugerowali, że argentyński piłkarz powinien zostać usunięty z boiska, inni twierdzili, że Marciniak powinien przynajmniej obejrzeć zapis wideo. Algierska federacja piłkarska złożyła oficjalną skargę do Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, zwracając uwagę także na incydent z 74. minuty, gdy Alexis Mac Allister trafił łokciem Ibrahima Mazę. Pomimo tego, że zawodnik leżał na murawie przez dłuższą chwilę, nie było reakcji ze strony sędziów, w tym asystenta VAR Tomasza Kwiatkowskiego.

Pochwały za mecz Iran - Egipt

Za swoje drugie spotkanie, Iran - Egipt, Marciniak zebrał pozytywne recenzje. W końcówce doliczonego czasu gry, po rzucie wolnym, Shoja Khalilzadeh skierował piłkę do bramki Egiptu. Gol ten mógł dać Iranowi zwycięstwo 2:1 i awans z grupy, jednak po analizie VAR został anulowany z powodu spalonego.

Doświadczenie Marciniaka na arenie międzynarodowej

To już trzeci taki turniej w karierze Marciniaka, który wcześniej sędziował podczas Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku oraz w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu był arbitrem finału, w którym Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. W sumie Marciniak ma na swoim koncie siedem meczów na mundialach, pięć spotkań podczas Mistrzostw Europy oraz finał Ligi Mistrzów w 2023 roku.

Źródło PAP.