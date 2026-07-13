Nie żyje Sam Neill. Gwiazdor "Parku Jurajskiego" zmarł nagle w wieku 78 lat

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-13 9:40

W wieku 78 lat zmarł Sam Neill, wybitny aktor znany widzom na całym świecie przede wszystkim z kultowej serii "Park Jurajski". Zagraniczne media poinformowały o niespodziewanym odejściu artysty, wywołując potężne poruszenie wśród fanów kina. Wiadomo już, co wydarzyło się w ostatnich chwilach jego życia.

Aktor Sam Neill w koszuli w kratę patrzy w obiektyw. O śmierci gwiazdora Parku Jurajskiego przeczytasz na Eska.
Autor: Universal/Ferrari Press/East News/ East News

Najbliżsi zmarłego artysty wydali oficjalne oświadczenie skierowane do mediów, w którym ze smutkiem potwierdzili tragiczne wieści. Wynika z niego, że w poniedziałek 13 lipca w australijskim Sydney Sam Neill zmarł w obecności członków swojej najbliższej rodziny. Z komunikatu dowiadujemy się, że odejście aktora było niezwykle nagłe oraz niespodziewane, ponieważ w momencie zgonu wciąż znajdował się on w fazie remisji groźnego nowotworu. Warto przypomnieć, że w marcu 2023 roku gwiazdor otwarcie przyznał opinii publicznej, iż dwanaście miesięcy wcześniej lekarze wykryli u niego chłoniaka angioimmunoblastycznego z komórek T w trzecim stadium zaawansowania. Artysta przeszedł wówczas niezwykle skuteczną terapię medyczną i w momencie ujawnienia diagnozy choroba była już wycofana.

Rodzina w swoim krótkim komunikacie wyraziła również głęboką wdzięczność dla pracowników placówki szpitalnej, w której aktor przechodził skomplikowany proces leczenia. Zaznaczono jednocześnie, że szczegółowe informacje dotyczące tego tragicznego zdarzenia zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Bliscy zaapelowali do mediów i fanów o uszanowanie ich prywatności w tych niezwykle bolesnych chwilach. Znakomity artysta w momencie swojej śmierci miał dokładnie 78 lat.

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Kariera Sama Neilla. Jak został gwiazdą "Parku Jurajskiego"?

Artysta przyszedł na świat w Irlandii Północnej dokładnie 14 września 1947 roku. Jego pierwsze kroki w świecie profesjonalnego filmu przypadły na początek lat siedemdziesiątych, natomiast absolutnym przełomem okazał się angaż w obrazie „Śpiące psy” z 1977 roku. Na wczesnym etapie zawodowej drogi aktor skupiał się głównie na kinematografii nowozelandzkiej oraz australijskiej, jednak prawdziwą, międzynarodową sławę przyniósł mu rok 1993 i udział w kasowym hicie „Park Jurajski” wyreżyserowanym przez Stevena Spielberga. Zagrał tam kluczową postać paleontologa Alana Granta, a do tej kultowej już kreacji powrócił w głośnych produkcjach „Park Jurajski III” i „Jurassic World: Dominion”. Młodsza publiczność doskonale pamięta go z hitowego serialu „Peaky Blinders”, gdzie przez dwie pierwsze serie brawurowo wcielał się w postać majora Chestera Campbella. W trakcie swojej wieloletniej kariery przed kamerą Sam Neill otrzymał łącznie trzy nominacje do prestiżowej statuetki Złotego Globu oraz dwie szanse na zdobycie telewizyjnej nagrody Emmy.

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