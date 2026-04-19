Ekstraklasa: Raków Częstochowa prowadzi z Cracovią. Kto musiał opuścić boisko przed czasem?

Dwa gole Rakowa Częstochowa przed przerwą

W spotkaniu Ekstraklasy piłkarskiej, Raków Częstochowa od początku pierwszej połowy starał się narzucić swój styl gry Cracovii Kraków. Wysokie tempo i skuteczna gra w ofensywie pozwoliły gospodarzom na stworzenie kilku dogodnych sytuacji. Przełamanie nastąpiło w 39. minucie, kiedy to Patryk Makuch skutecznie umieścił piłkę w siatce, otwierając wynik meczu na 1:0 dla Rakowa. Był to kluczowy moment, który dał Częstochowianom prowadzenie.

Jeszcze przed zakończeniem pierwszej części meczu, Raków Częstochowa zdołał podwyższyć swoje prowadzenie. W doliczonym czasie gry sędzia Szymon Marciniak wskazał na jedenasty metr po faulu w polu karnym Cracovii. Pewnym wykonawcą rzutu karnego okazał się Jonatan Braut Brunes, który w 45.+1 minucie zdobył drugą bramkę dla swojej drużyny, ustalając wynik do przerwy na 2:0.

Decyzje sędziego Marciniaka. Czy Cracovia zdołała utrzymać skład?

Pierwsza połowa spotkania pomiędzy Rakowem Częstochowa a Cracovią Kraków obfitowała nie tylko w bramki, ale również w decyzje kartkowe. Sędzia Szymon Marciniak musiał interweniować, aby opanować emocje na boisku. Żółtą kartkę otrzymał obrońca Cracovii, Bosko Sutalo, co było sygnałem dla zespołu do ostrożniejszej gry. Jednak to nie był koniec kar dla gości.

Kluczowe dla przebiegu meczu okazało się wykluczenie zawodnika Cracovii. W 44. minucie, zaledwie chwilę przed drugim golem dla Rakowa, Amir Al-Ammari zobaczył czerwoną kartkę za faul, co oznaczało, że Cracovia musiała dokończyć mecz w osłabieniu. To wydarzenie znacząco wpłynęło na taktykę obu drużyn i z pewnością zaważyło na trudnej sytuacji krakowskiego zespołu przed drugą połową Ekstraklasy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.