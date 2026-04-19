Anwil Włocławek dominuje w Ekstraklasie. Jak Zastal Zielona Góra próbował odwrócić losy meczu?

Anwil Włocławek dyktuje warunki w pierwszej połowie

Mecz pomiędzy Anwilem Włocławek a Orlen Zastalem Zielona Góra zakończył się zwycięstwem gospodarzy wynikiem 79:70. Już pierwsza kwarta zwiastowała zacięte starcie, jednak Anwil szybko zyskał przewagę, kończąc ją wynikiem 23:19. Druga kwarta to zdecydowana dominacja włocławian, którzy powiększyli swoje prowadzenie, uzyskując wynik 25:11.

Po pierwszej połowie Anwil Włocławek prowadził już znacznie, co pozwoliło im na kontrolę dalszej części spotkania. Mimo że Orlen Zastal Zielona Góra walczył w trzeciej kwarcie, wygrywając ją 23:21, to solidna zaliczka Anwilu z pierwszej połowy okazała się kluczowa dla utrzymania dystansu. Ostatnia kwarta również padła łupem Zastalu, ale różnica punktowa była już zbyt duża do nadrobienia.

Kto był najskuteczniejszy dla Anwilu i Zastalu?

W szeregach Anwilu Włocławek, najważniejszymi postaciami w ataku okazali się Shaq Buchanan i Mate Vucić, zdobywając po 16 i 14 punktów. Michał Michalak również dołożył 14 punktów, a Elvar Fridriksson miał na koncie 11 oczek, co świadczyło o zróżnicowanej ofensywie gospodarzy. Tyler Wahl z 9 punktami oraz Kacper Borowski z 7 punktami także mieli swój wkład w ostateczne zwycięstwo.

Dla drużyny Orlen Zastal Zielona Góra, najbardziej wyróżniającymi się graczami byli Chavaughn Lewis i Andrzej Mazurczak, którzy zdobyli po 14 punktów każdy. Conley Garrison wsparł zespół 13 punktami, a Marcin Woroniecki, Jakub Szumert i Patrick Cartier zanotowali po 8 oczek. Mimo indywidualnych starań, zielonogórzanom nie udało się odrobić strat z pierwszej połowy meczu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.