"Taniec z gwiazdami 18" - tak mieli głosowali widzowie 29 marca. Jurorzy nie będą zadowoleni!

Natsu i Pawłowski, odpadli, Miko i Nożyński w dogrywce

"Taniec z gwiazdami 18" zaskoczył wynikami w niedzielę, 29 marca. Z programem pożegnały się aż dwie pary. Pierwszą byli Natsu i Wojciech Kucina. Co prawda Natalia nie radziła sobie szczegółnie dobrze, ale przez jej ogromną popularność w social mediach wiele osób uważało, że zajdzie daleko. Tak się jednak nie stało. Mateusz Pawłowski również odpadł szybciej niż niektórzy się spodziewali. Popualarność serialu "rodzinka.pl" nie wystarczyła. To jednak nie był koniec zaskakujących wyników. Prowadzący wskazali też dwie pary, które na początku kolejnego odcinka zmierzą się w dogrywce. O ile zagrożona pozycja Kamila Nożyńskiego i Izabeli Skierskiej nie była dużym szokiem, tak Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego już tak. Aktorka miała 40 punktów od jury, a więc musiała bardzo słabo poradzić sobie w głosowaniu publiczności. Kto był więc faworytem widzów?

Magdalena Boczarska uwielbia wyzwania. "Taniec z Gwiazdami" to jedno z nich!

Piotr Kędzierski faworytem widzów!

Jak się okazuje, najwięcej SMS-ów 29 marca miał dostać ten, który znalazł się na samym dnie tabeli w głosowaniu jury. Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska dostali tylko 18 punków od sędziów, a Iwona Pavlović dała im tylko 2! Jak się jednak okazuje, pozytywna energia Piotra oraz popularność Magdy i jej powiązania z Bagim to wystarczające kombo dla widzów. Pudelek informuje, że to właśnie oni zdobyli najwięcej głosów.

ZOBACZ TAKŻE: Bagi i Magdalena Tarnowska przyłapani w nocy w Warszawie. Zdjęcia podsycają plotki

Ludzie są niezmiennie pod wrażeniem Magdy Boczarskiej i tego, co prezentuje na parkiecie. Najwięcej głosów oddano na Piotra Kędzierskiego - wiadomo, że spora w tym zasługa Madzi, ale on sam też coraz bardziej zjednuje sobie ludzi i wzbudza ogromną sympatię - miał powiedzieć anonimowy informator Pudelka.