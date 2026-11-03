Tak wyglądał pierwszy polski "Idol". Pamiętacie program? [Dużo zdjęć!]

Format "Idol" pochodzi z Wielkiej Brytanii, gdzie trafił na antenę jesienią 2001 roku - ćwierć wieku temu. Jedną z pierwszych wersji zagranicznych była polska, którą zorganizowała telewizja Polsat na samym początku 2002 roku. Popularność talent show przeszła najśmielsze oczekiwania, a jak pokazał czas - do stawki dotarło wielu cenionych później wokalistów.

"Idol" podbił serca widzów. Pierwsze jury pamiętają wszyscy

Oficjalne ogłoszenie projektu nastąpiło tuż po Nowym Roku. Spośród wielu chętnych na castingach jurorzy wyłonili 48 uczestników pierwszej edycji programu "Idol", którzy mieli wystąpić w telewizji. Skład, poczucie humoru, ostre komentarze i sprzeczki wśród oceniających na zawsze zapisały się w historii programów rozrywkowych w Polsce. Ikoniczne jury utworzyli nieżyjący już krytyk muzyczny Robert Leszczyński, tekściarz Jacek Cygan, prezenter Kuba Wojewódzki i szerzej nieznana jeszcze nauczycielka wokalu Elżbieta Zapendowska. Wszystkie edycje poprowadził Maciej Rock, ale nie każdy pamięta, że w tej pierwszej towarzyszyła mu Paulina Jaskólska.

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Janosz pokonała Flintę i Wydrę. Pierwszy "Idol" na zdjęciach

Do finałowego etapu "Idola" dotarło dziesięcioro uczestników. W tej stawce nie znaleźli się m.in. Paulina Ignasiak, znana później jako Paulla, czy też przyszli wokaliści programu "Jaka to melodia?" - Aneta Figiel i Marcin Mroziński, reprezentant Polski na Eurowizji w 2010 roku.

Dziesiąte miejsce zajął dzisiejszy Minister Sportu i Turystyki - Jakub Rutnicki, ósme przypadło Ani Dąbrowskiej, a na piątej lokacie uplasował się Tomasz Makowiecki. Podium również składało się z doskonale znanych nam nazwisk. Z poparciem na poziomie 40% głosowanie publiki wygrała Alicja Janosz. Niedawno pierwsza zwyciężczyni polskiego "Idola" wróciła wspomnieniami do swoich relacji z Kubą Wojewódzkim i afery o słynny utwór "Zbudziłam się". Drugie miejsce wywalczyła Ewelina Flinta, a trzecie - Szymon Wydra, współtwórca zespołu Carpe Diem.

Zobacz naszą galerię: Tak wyglądał pierwszy "Idol"

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Kolejne edycje też były popularne

Popularność programu przełożyła się na zainteresowanie kolejnymi edycjami. "Idol" przyciągał tysiące osób z ambicjami na muzyczną karierę, a od drugiego sezonu do odcinków telewizyjnych dostawało się już około stu osób. Laureatami zostali kolejno Krzysztof Zalewski, Monika Brodka i Maciej Silski. Po zakończeniu czwartej edycji program zniknął z anteny i całymi latami - mimo plotek - nie powracał. Ostatecznie, piąty "Idol" odbył się w 2016 roku, a wygrał go Mariusz Dyba. To ostatnia jak dotąd edycja.

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