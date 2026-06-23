Tak wyglądał ostatni odcinek "Rancza". Powrót Lucy i prezydentura Kozioła

O czym opowiada serial "Ranczo"?

Emitowany w latach 2006-2016 polski serial komediowo-obyczajowy "Ranczo" skupia się na perypetiach mieszkańców wymyślonej podlaskiej wsi Wilkowyje. Fabuła nabiera tempa, gdy do miejscowości przyjeżdża Lucy Wilska, Amerykanka polskiego pochodzenia, która dziedziczy po zmarłej babci stary dworek i postanawia w nim zamieszkać. Jej nowoczesne i liberalne spojrzenie na świat nieustannie ściera się z lokalną, tradycyjną mentalnością. Osią opowieści jest niekończący się konflikt między braćmi bliźniakami, z których jeden jest wójtem (Paweł), a drugi proboszczem (Piotr), symbolizującymi dwie wiodące siły we wsi. Nieodłącznym elementem produkcji jest również słynna ławeczka pod sklepem, będąca miejscem społecznych, politycznych i filozoficznych dyskusji miejscowych bywalców.

Mimo że produkcja oficjalnie zakończyła się wiele lat temu, w czerwcu 2026 roku ruszyły prace nad specjalnym, sześcioodcinkowym spin-offem. Według wstępnych planów nowe odcinki "Rancza" mają trafić na ekrany wiosną 2027 roku.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

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Jak zakończył się finałowy odcinek "Rancza"?

Historia mieszkańców Wilkowyj zamknęła się w 130 odcinkach, ponieważ twórcy od początku zakładali realizację maksymalnie dziesięciu sezonów. Przez ten czas widzowie byli świadkami wielu przełomowych momentów, takich jak narodziny czy pożegnania z bohaterami. Zastanawiasz się, jak wyglądało samo zakończenie? Poniżej prezentujemy szczegółowy przebieg wydarzeń z ostatniego epizodu.

Senator Paweł Kozioł, będący wcześniej wójtem, staje do walki o fotel prezydenta RP. Sytuacja komplikuje się, gdy na kilka dni przed wyborami kandydat nagle znika, wywołując wściekłość Czerepacha i stawiając na nogi policjanta Staśka, któremu nie udaje się go odnaleźć.

Szybko wychodzi na jaw, że zaginiony polityk ukrywa się na plebanii u swojego brata Piotra. Jego obecność drażni domowników, zwłaszcza że Kozioł opróżnia wszystkie zapasy alkoholu. To właśnie w towarzystwie duchownych dowiaduje się, że idzie łeb w łeb ze swoim kontrkandydatem. Czekając na oficjalne wyniki, dzięki rozmowie z księdzem Maciejem uświadamia sobie, jak ogromną odpowiedzialność może wziąć na swoje barki i jaki wpływ mieć na losy kraju.

W wigilijny wieczór Paweł Kozioł postanawia w końcu wrócić do bliskich, wchodząc do domu przez okno po drabinie. Oznajmia rodzinie i współpracownikom, że wrócił, co spotyka się z irytacją Haliny i Czerepacha. Kozioł ze spokojem tłumaczy im, że jego zniknięcie było w pełni przemyślane.

Tego samego wieczoru zapada ostateczna decyzja i Paweł Kozioł zostaje ogłoszony nowym prezydentem Polski. Informację przekazuje mu telefonicznie brat Piotr, gdyż w kluczowym momencie następuje awaria prądu. Podczas pasterki świeżo upieczona głowa państwa i pierwsza dama przyjmują gratulacje od mieszkańców wsi, a prezydent elekt deklaruje, że zadba o prawidłowe funkcjonowanie kraju.

Kusy walczy ze swoimi demonami i wita niespodziewanego gościa

Kusy, chcąc odciąć się od radosnego nastroju innych, zamierza spędzić święta samotnie w towarzystwie psa Hot-Doga. Odrzuca wszystkie zaproszenia od życzliwych sąsiadów, nie mając pojęcia o intrydze uknutej przez Kingę i resztę mieszkańców. Okazuje się, że delegacja z Wilkowyj pojechała na lotnisko po Lucy. Wielkim zaskoczeniem finału jest powrót żony Kusego wraz z córką Dorotką. Kobieta wyznaje mężowi, że to on jest sensem jej życia i chce z nim zostać na zawsze. Cała sytuacja głęboko porusza artystę, który z powodu swoich planów nie przygotował nawet kolacji wigilijnej. Z pomocą przychodzą jednak sąsiedzi, przynosząc ze sobą świąteczne dania.

Pożegnanie widzów przez stałych bywalców ławeczki

Słynna ławeczka pod sklepem Więcławskiej działała w finale bez zmian, racząc się kultowym Mamrotem. Zrobili sobie jednak krótką przerwę, by wypuścić na wolność karpie podarowane im przez Hadziukową. To właśnie bohaterowie z ławeczki otrzymali zadanie pożegnania się z fanami "Rancza", dziękując im za lata wiernego śledzenia losów mieszkańców Wilkowyj.