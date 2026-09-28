Te przepiękne kwiaty wytrzymają na grobie do Bożego Narodzenia. Są trwalsze od chryzantem

Tradycyjne chryzantemy szybko ulegają jesiennej pogodzie, ale istnieje rozwiązanie, by nagrobki zachowały piękno na dłużej.

Postaw na mrozoodporne kwiaty, które nie tylko pięknie wyglądają, ale potrafią przetrwać na grobach nawet do Bożego Narodzenia.

Odkryj inne wytrzymałe alternatywy, takie jak kapusta ozdobna czy skimia, i dowiedz się, jak zapewnić trwały i estetyczny wystrój przez całą zimę.

Te piękne kwiaty na cmentarz są o wiele wytrzymalsze niż tradycyjne chryzantemy

Zwykle 1 listopada na polskich cmentarzach królują chryzantemy. To kwiaty głęboko zakorzenione w tradycji, symbolizujące zadumę, pamięć i wieczność. Mają one jednak jedną zasadniczą wadę – są podatne na działanie niskich temperatur i ulewnych deszczy, które w okresie jesiennym bywają normą. Dlatego coraz więcej osób poszukuje roślin, które oprą się trudnym warunkom atmosferycznym. Na rynku nie brakuje gatunków, które bez szwanku zniosą mroźną i deszczową pogodę. Jeśli zdecydujemy się na nie przed dniem Wszystkich Świętych, jest niemal pewne, że pozostaną na nagrobkach aż do Bożego Narodzenia. Do najbardziej wytrzymałych kwiatów na cmentarz należą bez wątpienia wrzosy oraz wrzośce.

Wrzosy na cmentarz. Dlaczego warto je wybrać na 1 listopada?

Zimozielone wrzosy i wrzośce charakteryzują się niezwykłą mrozoodpornością. Ich urok tkwi w drobnych, gęsto rozsianych kwiatach, które przybierają barwy od klasycznej bieli, przez subtelny róż, aż po intensywną czerwień i głęboki fiolet. Taka paleta kolorystyczna skutecznie ożywia jesienno-zimowy krajobraz. Choć wrzosy rozkwitają jesienią, a wrzośce zazwyczaj na przełomie zimy i wiosny, to w sprzedaży często pojawiają się egzemplarze z już ukształtowanymi pąkami. Są one doskonałym wyborem do cmentarnych donic, gdzie znakomicie prezentują się zarówno solo, jak i w wielogatunkowych kompozycjach.

Kwiaty na cmentarz na zimę

Oprócz wrzosów i wrzośców, istnieje kilka innych roślin, które idealnie sprawdzą się w roli zimowych dekoracji na cmentarz. Oto one:

Kapusta ozdobna – jej liście w odcieniach bieli, fioletu, różu i zieleni zachwycają wyglądem i wykazują dużą odporność na mróz.

Skimia japońska – ten zimozielony krzew o lśniących liściach w okresie jesienno-zimowym przyciąga wzrok intensywnie czerwonymi jagodami lub pąkami. Cechuje go wysoka tolerancja na niskie temperatury.

Goździki – w formie kwiatów ciętych charakteryzują się niezwykłą trwałością i odpornością na zimno. Dodatkowym plusem jest ich bogata kolorystyka.

Gałązki iglaków – świerk, tuja czy jodła to doskonała, zielona baza dla kompozycji, odporna na działanie mrozu.

Zabytkowy cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie - trwa zbiórka na odnowę przepięknych pomników