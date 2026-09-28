Historyczna wpadka Juergena Kloppa. Były podopieczny z Liverpoolu wbił mu bolesną szpilkę

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-09-28 12:52

To miał być kolejny krok w budowie potęgi, a jest wielki wstyd! Juergen Klopp zaliczył fatalny start jako selekcjoner Niemiec, a jego drużyna sensacyjnie przegrała z Grecją 0:1 w Lidze Narodów. To pierwsza taka porażka w historii. Po meczu do trenera podszedł jego były zawodnik z Liverpoolu i wymownie skomentował wynik. W Niemczech zapanowała konsternacja, z kolei w Grecji wybuchła euforia.

Trener Juergen Klopp przemawia podczas konferencji prasowej. O jego porażce z Grecją przeczytasz na Eska.
Autor: EPA/ PAP
  • Reprezentacja Niemiec pod wodzą Juergena Kloppa niespodziewanie przegrała w Lidze Narodów z Grecją. To pierwsza taka porażka w historii, która zszokowała niemieckich kibiców.
  • Kostas Tsimikas, który w przeszłości trenował pod okiem Kloppa w Liverpoolu, po zakończeniu spotkania podszedł do szkoleniowca i rzucił krótkie, ale wymowne zdanie.
  • Jakie słowa usłyszał były trener The Reds i jak na tę sensacyjną klęskę zareagowały niemieckie media?
Robert Lewandowski na konferencji reprezentacji Polski
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Grecja świętuje, Niemcy Juergena Kloppa w szoku

Takiego obrotu spraw mało kto się spodziewał. Niemiecka kadra, trenowana przez Juergena Kloppa, musiała uznać wyższość Grecji podczas meczu w Augsburgu. Zwycięską bramkę dającą historyczny triumf zdobył w 74. minucie Dimitrios Kourbelis. Reprezentacja Grecji, która wcześniej pokonała Serbię, odniosła drugie zwycięstwo z rzędu i objęła prowadzenie w grupie. To wywołało w kraju ogromną radość.

Greckie media rozpisują się o „historycznym zwycięstwie” i „rosnącym złotym pokoleniu”. Dziennikarze chwalą piłkarzy, twierdząc, że zasłużyli na wielkie brawa, a trener Ivan Jovanović określił wynik jako „wspaniałe zwycięstwo”, które może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju greckiego futbolu.

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Kostas Tsimikas utarł nosa Kloppowi

Najciekawsza sytuacja miała miejsce po ostatnim gwizdku sędziego. Spotkanie to miało wyjątkowe znaczenie dla Kostasa Tsimikasa, greckiego obrońcy, który przez wiele lat współpracował z Juergenem Kloppem w Liverpoolu. Piłkarz podszedł do swojego byłego trenera i z uśmiechem na ustach skierował do niego krótki, ale niezwykle dosadny komentarz.

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To zdanie zabolało niemieckiego szkoleniowca, który przekonał się o sile zawodnika trenowanego zgodnie z jego własną metodologią. Zespół Niemiec, podrażniony tym wynikiem, będzie szukał okazji do rewanżu już w nadchodzącą niedzielę. Mecz odbędzie się w Salonikach, gdzie drużyna Kloppa postara się zmazać plamę po tej bolesnej porażce.

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