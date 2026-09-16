Ten trik z gliceryną uratuje twoją zamrażarkę. Lód przestanie osadzać się na ściankach

Zaniedbanie zamrażarki to prosta droga do wyższych rachunków za energię, ryzyka usterek, a także zagrożenia dla przechowywanych w niej produktów.

Warto poznać podstawowe zasady bezpiecznego czyszczenia i rozmrażania tego sprzętu, by zachować go w dobrym stanie na dłużej.

Istnieje prosty, domowy patent na ograniczenie narastania lodu na ściankach – oszczędza to mnóstwo czasu i nerwów przy kolejnym sprzątaniu!

Jak czyścić zamrażarkę?

Zamrażarka, podobnie jak inne domowe sprzęty, wymaga regularnej konserwacji. Kluczowe jest usuwanie lodu, który gromadzi się na ściankach i wokół szuflad. Nawarstwiający się lód i szron nie tylko obniżają wydajność urządzenia, ale też drastycznie podnoszą zużycie prądu. Eksperci szacują, że zaledwie 3-centymetrowa warstwa może zwiększyć pobór energii o 30 procent. Zlodowaciała zamrażarka to również większe ryzyko awarii – lód blokuje szuflady, psuje szczelność, a to sprzyja rozwojowi bakterii. Przyczyną problemu jest wilgoć z zewnątrz. Ciepłe powietrze wnika przy każdym otwarciu drzwi i zamarza. Dodatkowo para wodna z nieszczelnie zapakowanych produktów także przekształca się w szron.

Starsze urządzenia potrzebują gruntownego czyszczenia i rozmrażania dwa razy w roku. Z kolei nowoczesne modele z funkcją "no frost" nie wymagają klasycznego odmrażania, jednak należy je dokładnie wymyć chociaż raz na 12 miesięcy.

Samo rozmrażanie nie jest skomplikowane, ale wymaga czasu. Na początek odłącz urządzenie od zasilania i wyjmij jedzenie. Przełóż zapasy do toreb termicznych. Drobne produkty, takie jak warzywa czy kawałki wędlin, które zaczną tajać, trzeba będzie zużyć – nie można ich ponownie zamrażać. Aby przyspieszyć roztapianie grubej warstwy lodu, wstaw do środka naczynie z gorącą wodą. Para wodna zrobi swoje. Następnie ostrożnie usuń resztki lodu ręcznie, wymyj wnętrze i wytrzyj je do sucha. Absolutnie nie używaj do tego ostrych narzędzi, takich jak noże czy śrubokręty! Zarysowanie ścianek to najmniejszy problem; przebicie rurek z czynnikiem chłodzącym oznacza drogą w naprawie usterkę.

Posmaruj tym wnętrze zamrażalki, a lód przestanie się w niej osadzać

Można jednak zapobiegać szybkiemu narastaniu lodu. Wystarczy przetrzeć czyste i suche ścianki zamrażarki cienką warstwą gliceryny. Tworzy ona specyficzną powłokę hydrofobową, która skutecznie hamuje proces osadzania się szronu. Gliceryna działa jak warstwa poślizgowa, zapobiegając przywieraniu kryształków lodu do powierzchni urządzenia.