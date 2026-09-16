Tych roślin pod żadnym pozorem nie przycinaj jesienią. Sekator może im jedynie zaszkodzić

Nie wszystkie rośliny potrzebują radykalnego cięcia przed nadejściem zimy.

Pozostawienie suchych pędów często chroni pąki przed mrozem, a przedwczesne cięcie może narazić rośliny na uszkodzenia.

Sprawdź, których popularnych gatunków nie powinno się przycinać jesienią.

Wiele osób traktuje jesień jako moment generalnych porządków. To zrozumiałe - chcemy przygotować ogród do zimy i pozbyć się wszystkiego, co wygląda na uschnięte. Problem w tym, że suche pędy nie zawsze są dla rośliny czymś zbędnym. Mogą stanowić naturalną osłonę przed chłodem, chronić młode pąki albo zabezpieczać podstawę rośliny przed mrozem. W przypadku niektórych gatunków ich usunięcie jesienią może też niepotrzebnie pobudzić roślinę do wypuszczania nowych przyrostów. Dlatego czasem z przycinaniem lepiej poczekać do wiosny.

Przycinanie i okrywanie róż przed zimą

Tych roślin lepiej nie przycinać jesienią

Jednym z najczęstszych błędów jest jesienne usuwanie zaschniętych kwiatostanów hortensji ogrodowej. Na pierwszy rzut oka wyglądają nieatrakcyjnie, ale pełnią ważną funkcję. Pozostawione kwiatostany pomagają osłaniać pąki, które roślina zawiązała na kolejny sezon. Ich przedwczesne usunięcie może sprawić, że pąki będą bardziej narażone na mróz. Z tego powodu z mocniejszym cięciem warto poczekać do wiosny, kiedy minie ryzyko większych przymrozków. Wtedy łatwiej też ocenić, które fragmenty rośliny rzeczywiście wymagają usunięcia.

Róże również nie potrzebują jesiennego cięcia. Mocne skracanie pędów przed zimą nie jest najlepszym pomysłem. Nie oznacza to jednak, że sekator należy całkowicie odłożyć. Jeśli na krzewie pojawiają się chore pędy lub liście z objawami infekcji grzybowej, ich usunięcie może być konieczne, aby ograniczyć ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się choroby. W pozostałych przypadkach lepiej zachować umiar. Z większym cięciem można poczekać do odpowiedniego terminu.

Budleja Dawida to kolejna roślina, której nie warto jesienią mocno skracać. Powód jest prosty: cięcie może pobudzić ją do wypuszczania młodych pędów. Jeśli pojawią się tuż przed zimą, mogą nie zdążyć odpowiednio zdrewnieć i stać się podatne na przemarzanie.

Podobnie wygląda sytuacja z lawendą. Szczególnie w chłodniejszych i bardziej narażonych na mróz miejscach jesienne mocne cięcie może okazać się ryzykowne. Jeżeli chcemy uporządkować roślinę, możemy usunąć przekwitłe kwiatostany, natomiast zasadnicze przycinanie lepiej zostawić na wiosnę. Wtedy widać już, jak lawenda poradziła sobie z zimą i które fragmenty rzeczywiście trzeba skrócić.

Nie przycinaj rośliny tylko dlatego, że jej pędy wyglądają na suche. Jesień nie jest uniwersalnym terminem cięcia. Jedne gatunki rzeczywiście wymagają wtedy określonych zabiegów, inne lepiej pozostawić w spokoju. Znaczenie ma również pogoda, stanowisko oraz kondycja konkretnej rośliny. Warto więc przed rozpoczęciem jesiennych porządków sprawdzić wymagania danego gatunku. Czasem najlepsze, co możemy zrobić dla ogrodu, to... odłożyć sekator.

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