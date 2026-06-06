Tak Andrzej z Hotelu Paradise 12 został maszynistą. Tego się nie spodziewaliśmy

Kim jest Andrzej z Hotelu Paradise 12?

Andrzej Banaszak to 28-letni mieszkaniec Poznania. Mężczyzna nie ukrywa tego, że ważne jest dla niego ciało, dlatego od lat ćwiczy na siłowni i zajmuje się też trenowaniem innych osób. Główną jego pracą jest jednak kolej - pracuje na co dzień jako maszynista Kolei Wielkopolskich.

Andrzej w programie dał się poznać jako spokojny i inteligentny mężczyzna. Stronił od konfliktów chyba, że coś naprawdę wyprowadziło go z równowagi. Od początku tworzył relację okołoromantyczną parę z Magdą Biegalską. Uczestnicy podobali się sobie wzajemnie, choć z czasem ich związek zaczął się burzyć. Mieli inny pogląd na świat w wielu tematach. Dochodziło między nimi do wielu spięć, a gdy para odpadła - nie ukrywała z tego powodu swojej radości, że już nie muszą być razem.

Obecnie Andrzej i Magda nie utrzymują ze sobą kontaktu i nie są parą.

Rusza Hotel Paradise 12

Andrzej z Hotelu Paradise 12 o swojej codziennej pracy

Andrzej już w programie zaznaczał, że trenerem personalnym jest raczej z hobby i dodatkowo. Jego podstawową pracą okazała się kolej - mężczyzna pracuje na co dzień jako maszynista w Kolejach Wielkopolskich. Jak nim został?

Andrzej chciał coś zmienić w swoim życiu i mieć stabilną pracę.

- Miałem kilku znajomych maszynistów, którzy opowiadali mi o tej pracy, ja tak tylko słuchałem z zaciekawieniem - powiedział Andrzej na Instagramie.

Mężczyzna złożył CV, ale wszystko złożyło się w czasie z jednymi zawodami.

- Dostałem się. W ogóle się tego nie spodziewałem, a w tym samym czasie miałem swoje debiuty w startach zawodowych w Kielcach i jak się dowiedziałem, w ogóle ile jest nauki i że kurs trwa 18 miesięcy... - kontynuował Andrzej.

Mimo to nadrobił wszystkie zaległości i udało mu się zostać maszynistą.

- Powiem Wam szczerze z perspektywy czasu, że to był bardzo dobry ruch w moim życiu, bo był to też taki czas, w którym masa ludzi potraciła pracę, bo był COVID - powiedział Andrzej.

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