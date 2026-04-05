Tajemnicza śmierć Maszy Graczykowskiej. Śledczy wykluczają dwie główne hipotezy

Nowe informacje w sprawie śmierci Maszy Graczykowskiej

Ciało 25-letniej influencerki zostało odnalezione 8 marca 2026 roku w jej warszawskim mieszkaniu. Od samego początku ta tragedia wywołała w sieci ogromne poruszenie, a także falę najróżniejszych teorii. Internauci i fani gwiazdy nie kryli szoku z powodu jej nagłego odejścia. Teraz prokuratura zdecydowała się zabrać głos w tej sprawie, przedstawiając nowe ustalenia.

Zobacz też: Nowe informacje o śmierci Maszy Graczykowskiej. Prokuratura wyklucza kilka hipotez

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...

Prokuratura wyklucza samobójstwo i morderstwo 25-latki

Piotr Antoni Skiba przekazał, że w toku prowadzonego śledztwa odrzucono dwa najbardziej nasuwające się warianty wydarzeń. Zdaniem śledczych nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na to, że Masza Graczykowska targnęła się na własne życie. Brak jest również dowodów na to, by w śmierć kobiety zamieszane były osoby trzecie. Taki obrót spraw sprawia, że zagadka staje się jeszcze bardziej zawiła i prowokuje do stawiania kolejnych znaków zapytania.

Zobacz też: Nie żyje Masza Graczykowska. Influencerka została znaleziona martwa! Miała tylko 25 lat

"Na pewno nie doszło ani do samobójstwa, ani do morderstwa" - powiedział w rozmowie z "Faktem" prokurator Piotr Antoni Skiba.

Pomimo odrzucenia tych dwóch hipotez, wciąż nie wiadomo, co bezpośrednio doprowadziło do zgonu młodej kobiety. Przedstawiciele prokuratury odmawiają podawania szczegółów postępowania, tłumacząc to szacunkiem i troską o dobro najbliższych zmarłej. Taka postawa nie powstrzymuje jednak internautów przed tworzeniem własnych scenariuszy.

Funkcjonowanie influencerki od dłuższego czasu przyciągało uwagę opinii publicznej. Masza Graczykowska nie ukrywała, że borykała się z poważnymi kłopotami. Publicznie opowiadała o swoich zmaganiach z depresją oraz o nałogu, z którym zaczęła walczyć w bardzo trudnym dla niej okresie.

Zobacz też: Ostatni post Maszy Graczykowskiej mrozi krew w żyłach. Nikt nie przypuszczał, co się wydarzy

Wydawało się, że najgorsze ma już za sobą. Kobieta zapewniała, że wygrała walkę z uzależnieniem i zapowiadała swój powrót do internetowej twórczości. To właśnie z tego powodu wiadomość o jej śmierci była tak olbrzymim zaskoczeniem dla wielu osób.

Ta tragedia rzuca również światło na ciemną stronę popularności w internecie. Często za perfekcyjnym wizerunkiem i pozornym szczęściem w mediach społecznościowych kryją się dramatyczne przeżycia, które pozostają niewidoczne dla obserwatorów. Wciąż nie jest jasne, jak dokładnie wyglądała sytuacja w przypadku 25-latki.

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji, masz myśli o odebraniu sobie życia lub znasz kogoś, kto potrzebuje wsparcia, pamiętaj, że pomoc jest dostępna. Możesz skorzystać z darmowych infolinii:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia