Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki. Prokuratura otrzymała oficjalną prośbę od rodziny

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przeprowadzone badania histopatologiczne i toksykologiczne oraz sekcja zwłok Magdaleny Majtyki nie dały oczekiwanych odpowiedzi. Szczegółowe analizy nie przyniosły żadnego przełomu w sprawie. Specjaliści nie dopatrzyli się u gwiazdy obrażeń czy zmian w organizmie, które w jednoznaczny sposób wskazywałyby na powód jej zgonu. Zagadka śmierci wciąż pozostaje nierozwiązana.

Detektyw o otoczeniu Magdaleny Majtyki

Detektyw Małgorzata Marczulewska w rozmowie z dziennikiem „Fakt” sugerowała, że w tej sprawie mogło dojść do uchybień ze strony organów ścigania, a także podkreśliła konieczność dokładnego sprawdzenia środowiska zmarłej Magdaleny Majtyki.

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A może pojawiały się osoby zbyt nachalne?

– zastanawiała się otwarcie Marczulewska.

Bliscy zmarłej chcą ciszy wokół sprawy

Te medialne doniesienia zostały zweryfikowane przez „Super Express” w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. Rzecznik prasowy tej instytucji, Jakub Dłubacz, przedstawił jednoznaczne stanowisko w tej kwestii.

Otrzymaliśmy oficjalną prośbę ze strony rodziny pokrzywdzonej, aby na temat śmierci Magdaleny Majtyki nie udzielać mediom dalszych informacji. I zastosowaliśmy się, także dla dobra śledztwa, oczywiście.

Choć sekcja zwłok nie przyniosła rozstrzygnięcia, dochodzenie w sprawie zagadkowej śmierci Magdaleny Majtyki nadal jest w toku. Postępowaniem zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Oławie.

Zaginięcie i śmierć Magdaleny Majtyki

Warto przypomnieć, że aktorka zaginęła we Wrocławiu 4 marca 2026 roku. Po dwóch dniach jej ciało zostało znalezione w lesie niedaleko Biskupic Oławskich, w pobliżu porzuconego auta. Rozwój wydarzeń od samego początku budził wiele znaków zapytania.

Dochodzenie jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci Magdaleny Majtyki, jednak do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Badania histopatologiczne, toksykologiczne i sekcja zwłok miały być przełomowe. Obecnie można jedynie domniemywać, że śmierć była wynikiem zaburzeń niepozostawiających żadnych śladów w ciele zmarłej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez prokuraturę 6 lipca 2026 roku, śledztwo trwa, jednak na wyraźne życzenie bliskich aktorki, instytucja jest obecnie zobowiązana do powstrzymania się od komentowania dalszych kroków.

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