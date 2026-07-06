Nielegalna fabryka tytoniu w województwie łódzkim. Służby przejęły 8 ton surowca

Wspólna akcja służb na terenie województwa łódzkiego

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z łódzką Służbą Celno-Skarbową przeprowadzili działania wymierzone w zorganizowaną przestępczość akcyzową. Akcja została zaplanowana i zrealizowana na terenie jednej z posesji w województwie łódzkim, gdzie według informacji mundurowych prowadzono nielegalną produkcję. Na miejscu funkcjonariusze ujawnili działającą linię technologiczną, która służyła do przetwarzania suszu i produkcji tytoniu do palenia. Oprócz maszyn zabezpieczono również gotowe wyroby, surowiec do dalszej produkcji oraz odpady poprodukcyjne.

Milionowe straty i tysiące kilogramów tytoniu

W trakcie przeszukania posesji mundurowi zabezpieczyli ponad 3,9 tony gotowego tytoniu do palenia oraz przeszło 4 tony suszu tytoniowego. Łączna waga przejętego towaru wynosi blisko 8 ton, a jego szacunkowa wartość rynkowa przekracza 4 mln zł. Z wyliczeń służb wynika, że gdyby nielegalne produkty trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa mógłby stracić niemal 10 mln zł z tytułu niezapłaconych należności podatkowych. Cały nielegalny asortyment został zabezpieczony jako dowód w sprawie.

Zatrzymania na gorącym uczynku i zarzuty prokuratorskie

Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku trzy osoby, które brały udział w nielegalnym procederze. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie. Zatrzymanym przedstawiono już zarzuty dotyczące nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Za te czyny podejrzanym grozi kara więzienia, której wymiar może wynieść do 7 lat.

Źródło: Policja.pl