Pijany kierowca tira na S-61. Obywatel Zimbabwe jechał pod prąd w miejscowości Koniecbór

Interwencja policji na trasie S-61 w miejscowości Koniecbór

Funkcjonariusze z Suwałk otrzymali zgłoszenie o samochodzie ciężarowym, który poruszał się pasem awaryjnym drogi S-61 pod prąd. Mundurowi niezwłocznie udali się we wskazany rejon, aby zlokalizować opisany pojazd. W miejscowości Koniecbór policjanci zauważyli tira, którego kierowca wykonywał manewr cofania w kierunku stacji paliw. Jak się okazało, mężczyzna zdecydował się na ten ruch, ponieważ wcześniej wjechał na trasę w niewłaściwym kierunku.

Ponad 2 promile alkoholu u kierowcy ciężarówki

Podczas przeprowadzanych czynności okazało się, że za kierownicą zestawu siedział obywatel Zimbabwe. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był nietrzeźwy, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Kierujący został zatrzymany i trafił do policyjnej celi, gdzie będzie przebywał do czasu wytrzeźwienia. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl