Samochodowa dziupla w gminie Pobiedziska. Policja odzyskała auta skradzione w Berlinie

Policyjna akcja na terenie gminy Pobiedziska

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu prowadzili działania dotyczące paserstwa aut skradzionych na terenie Niemiec. Trop doprowadził śledczych na jedną z posesji w gminie Pobiedziska, gdzie miały być ukrywane pojazdy pochodzące z przestępstwa. 23 czerwca 2026 roku mundurowi weszli na wytypowany teren i potwierdzili swoje ustalenia. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli trzy samochody, czyli dwa auta marki Hyundai oraz jedną KIĘ. Pojazdy te zostały skradzione w czerwcu 2026 roku w Berlinie, a ich łączną wartość wyceniono na co najmniej 170 000 zł.

Zabezpieczone części i zatrzymany 29-latek

W związku z odkryciem nielegalnego procederu policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę podejrzanego o zakup kradzionych aut. Na terenie działki funkcjonariusze odnaleźli nie tylko kompletne pojazdy, ale również dużą liczbę silników, skrzyni biegów oraz elementów karoserii. Wszystkie zabezpieczone części zostaną teraz dokładnie sprawdzone przez biegłego z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Specjalista ma ustalić, czy te podzespoły także pochodzą z czynów zabronionych. Odzyskane samochody po zakończeniu wszystkich czynności procesowych mają trafić do swoich prawowitych właścicieli.

Konsekwencje prawne za paserstwo umyślne

Zatrzymanemu 29-latkowi przedstawiono już zarzut paserstwa umyślnego. Mężczyźnie grozi teraz kara pozbawienia wolności w wymiarze do 5 lat. Policjanci przypominają, że polskie prawo przewiduje surowe kary nie tylko za samą kradzież, ale również za pomoc w działalności przestępczej. Dotyczy to między innymi nabywania, zbywania lub ukrywania przedmiotów, które zostały uzyskane w sposób niezgodny z przepisami. Każda forma wspierania sprawców kradzieży poprzez obrót skradzionym mieniem wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Źródło: Policja.pl