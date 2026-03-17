Szok, jak wygląda Pedro Pascal! Przystojny aktor zaskoczył przemianą podczas Oscarów 2026

Metamorfozy gwiazd często zaskakują fanów, ale tej zmiany chyba nikt się nie spodziewał. Uwielbiany przez miliony Pedro Pascal nie poprzestał na zgoleniu wąsa, lecz pokazał się w zupełnie nowej wersji. Podczas Oscarów 2026 ogłosił laureatów w dwóch kategoriach.

Oscary 2026. Pedro Pascal w nowym wydaniu ogłaszał zwycięzców

50-letni aktor zaskoczył metamorfozą podczas 98. gali rozdania Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli Oscarów. Gwiazdor uczestniczył w ceremonii jako jedna z osób, które ogłaszały tegorocznych laureatów. W towarzystwie aktorki Sigourney Weaver, Pedro Pascal ujawnił zwycięzców w kategoriach "najlepsza scenografia" i "najlepsze efekty wizualne".

Uwagę zwracał jednak przede wszystkim nowym wyglądem. Zdecydowanie największe emocje wzbudził brak jego znaku rozpoznawczego - charakterystycznego wąsa. Aktor z wygładzoną twarzą prezentował się też w nowej fryzurze, okularach z innymi niż zwykle oprawkami oraz w białym kostiumie.

Fani w szoku. Niektórzy się zastanawiają, czy to na pewno on

Nieco "ugrzeczniony" wizerunek aktora zaskoczył tak wielu, że w sieci pojawiły się nawet teorie spiskowe. Niektórym fanom trudno uwierzyć, że Pedro Pascal przeszedł nagle aż taką przemianę. Z drugiej strony - pojawiają się też zachwyty nad otwartością gwiazdora na nowy wizerunek i pojawienie się w nim na tak ważnym wydarzeniu. Sam zainteresowany póki co szerzej nie skomentował własnej metamorfozy.

Pedro Pascal - życie i kariera

Aktor urodził się w 1975 roku w Santiago. Wraz z rodziną wyjechał z pinochetowskiego Chile do Europy, gdzie udało im się uzyskać azyl w Danii. Z czasem Pedro Pascal zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, a karierę ekranową rozpoczął w połowie lat 90. Mimo występów w rozmaitych filmach i programach popularność przyszła stosunkowo niedawno. Aktor pojawił się w popularnych produkcjach "Gra o tron", "Narcos" czy "The last of us" oraz zagrał główną rolę w "The Mandalorian".

