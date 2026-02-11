Skolim też ma swoje pączki. Ale dał im nazwę! Cena? Będziecie w szoku

Maksymilian Kluziewicz
2026-02-11 14:36

Skolim wie nie tylko, jak nagrywać wpadające w ucho numery, ale również, jak kręcić doskonały marketing. Wokalista uruchomił stację benzynową, która robi furorę. Nie dość, że oferuje najtańsze paliwo, to miejscówka zachwyca od wejścia niepowtarzalnym klimatem. Teraz Konrad ogłosił promocję na Tłusty Czwartek. W ofercie znalazły się sygnowane jego pseudonimem pączki - Skolimki.

O Skolimie śmiało można powiedzieć, że ma "łeb do interesów". Piosenkarz rozwinął imperium i dziś, za sprawą swojej zaradności, utrzymuje się nie tylko z muzyki. Wokalista prowadzi bardzo amerykański model kariery, a fani, oprócz płyt, mogą zaopatrywać się w koszulki z idolem, jego perfumy czy tankować na prowadzonej przez niego stacji benzynowej. Skolim regularnie podkreśla, że posiada najtańsze paliwo w kraju, a podstawą zaistnienia na rynku jest dla niego robienie biznesu z ludźmi, nie na ludziach. Tym zdobywa sobie przychylność nawet tych, którzy nie są wielbicielami nagrywanych przez niego kawałków. W związku ze zbliżającym się Tłustym Czwartkiem "Król Latino" wprowadził do oferty także pączki o uroczej nazwie Skolimki. Te przyciągają samym wyglądem - są różowe, wszak Konrad przecież różu się nie boi. Cena? Możecie się zaskoczyć.

Skolim też ma swoje pączki

Skolim zdobył się na miły gest względem klientów, którzy w czwartek, 12 lutego, zatankują na jego stacji w Czeremsze. Artysta zapowiedział, że do każdego tankowania i kawy na stacji Skolim wręczany będzie poczęstunek - właśnie w postaci pączków - Skolimków. Jako darmowy gratis! Przypomnijmy, że za pączki Magdy Gessler trzeba zapłacić w tym roku ponad 25 złotych. "Królem" jest natomiast Kuba Wojewódzki - w lokalu showmana można dostać pączka "Szampańska Truskawka" za... 200 złotych. W zestawie jest jednak szampan, co ma wpływ na taką cenę. 

Jak widzimy na zdjęciu opublikowanym przez Skolima, cała góra pączka jest pokryta gładką, błyszczącą polewą w intensywnym, różowym kolorze. Zamiast tradycyjnego cukru pudru czy skórki pomarańczowej, pączki są bogato obsypane liofilizowanymi owocami (prawdopodobnie malinami lub truskawkami), co nadaje im tekstury i przełamuje słodycz lukru lekką kwasowością. Producentem Skolimków jest piekarnia Kazana.

