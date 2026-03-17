Sukces w Plebiscycie LubimyCzytać.pl

Wyniki 11. edycji Plebiscytu Książka Roku 2025 serwisu LubimyCzytać.pl

To był wieczór pełen emocji, literackiego blichtru i przede wszystkim dowód na to, jak ogromną siłę mają dziś internetowi twórcy.

Podczas uroczystej gali w Poznaniu ogłoszono wyniki 11. edycji Plebiscytu Książka Roku 2025 serwisu LubimyCzytać.pl. Tytuł „Człowieka Książki” powędrował do Kamili Kolińskiej, znanej szerzej jako Zocharett. Młoda autorka i influencerka nie tylko pokonała silną konkurencję, ale zrobiła to w stylu, który nie pozostawia złudzeń – jej społeczność stoi za nią murem!

Finał Plebiscytu Książka Roku 2025 to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu każdego polskiego mola książkowego. Tegoroczna edycja była rekordowa pod każdym względem – czytelnicy oddali aż 277 259 głosów w 16 różnych kategoriach. Kategoria „Człowiek Książki” była drugą kategorią, w której oddano najwięcej głosów, choć budziła najwięcej emocji wśród użytkowników serwisu LubimyCzytać.pl. To właśnie w tej kategorii nagradza się osoby, które swoją pasją zarażają tysiące innych, wykorzystując do tego nowoczesne media.

Kamila Kolińska przegoniła konkurencję, zdobywając imponującą liczbę 8142 głosów.

Walka o podium była zacięta. Na drugim miejscu uplasowali się Daniel i Natalia Muniowscy z kanału „Strefa Czytacza” z wynikiem 5642 głosów, a trzecie miejsce zajął Łukasz Chmara (talkincloud), na którego zagłosowało 3325 osób. W gronie nominowanych znaleźli się także inni twórcy bookmediów: Agata Kasprolewicz, Ewa Cat Mędrzecka, Marta Dąbkowska, Piotr Mąka, Paweł Truskolaski, Magdalena Brudnicka oraz Beata Skrzypczak. Zwycięstwo Kamili to nie tylko prestiżowa statuetka, ale i nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł.

Dlaczego to właśnie Kolińska porwała tłumy?

Użytkownicy serwisu podkreślają, że jej kontent jest lekki, przyjemny co przy natłoku informacji i przebodźcowaniu po ciężkim dniu jest idealnym relaksem, ale to tylko jedna strona medalu. Fani doceniają Kamilę za to, że w swoich materiałach nie boi się podejmować krytyki wobec książek, które na nią zasługują. Kamila stawia na zdrowe relacje i autentyczność. Choć w sieci nie zabrakło głosów krytycznych, sugerujących, że wygrywa popularność, to fani Zocharett są zgodni: to nagroda za bycie sobą w świecie zdominowanym przez filtry.

Gala, która odbyła się 13 marca podczas Poznańskich Targów Książki, udowodniła, że literatura w Polsce ma się świetnie, a Kamila Kolińska jest obecnie jej najjaśniejszą gwiazdą w sferze cyfrowej.

Sukces ten to jasny sygnał dla rynku wydawniczego – głos młodego pokolenia jest głośniejszy niż kiedykolwiek!

Jej najpopularniejsza seria „No Better Friends", w skład której wchodzą bestsellery „Genevieve nie mówiła wszystkiego" oraz najnowszy „Benjamin nie potrafił zapomnieć", to absolutny must-read dla każdego, kto szuka w literaturze autentycznych emocji.

Kamila w mistrzowski sposób kreuje historie typu „found family", udowadniając, że przyjaciele mogą stać się naszą najprawdziwszą rodziną. Fani podkreślają, że przez jej opowieści się „płynie", a przedstawione w nich problemy – od wykluczenia po walkę z traumami – są opisane z niezwykłą czułością i klasą.

