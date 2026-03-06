Stasiek Kukulski w ESCE. Zdradził nam, jaki będzie jego występ w preselekcjach do Eurowizji 2026

Stasiek Kukulski o Eurowizji: "To moje marzenie"

Stasiek Kukulski tuż przed preselekcjami do Eurowizji 2026 pojawił się w studiu ESKI. W rozmowie z Adrianem Rybakiem zdradził, dlaczego w tak młodym wieku chce jechać na konkurs. Okazuje się, że to jego marzenie od dziecka i "This Too Shall Pass" to wcale nie jest jego pierwsza próba reprezentowania Polski.

Jest to moje marzenie. Od momentu, kiedy miałem taką możliwość się zgłaszałem konsekwentnie. Po prostu chcę się w piąć w górę i realizować. Myślę, że Eurowizja jest dobrą możliwością, żeby po prostu się pokazać szerszej publiczności - mówi Stasiek Kukulski w rozmowie z ESKĄ.

Stasiek Kukulski zgłaszał się na Eurowizję już w poprzednich latach, ale dopiero teraz udało mu się dostać do preselekcji. Dlaczego?

STASIEK KUKULSKI O EUROWIZJI 2026 i... POWIĄZANIU Z NATALIĄ KUKULSKĄ

Chyba piosenka jest lepsza od tych wcześniejszych. Ja wychodzę też z założenia, że trzeba starać się zawsze z każdą piosenką po prostu się rozwijać i mam nadzieję, że to mi się udaje - uważa wokalista.

Stasiek Kukulski ma nadzieje na sukces w preselekcjach

Stasiek Kukulski zdradził nam, że jest bardzo zadowolony z odbioru piosenki "This Too Shall Pass".

Zobaczymy, jak te preselekcje pójdą. Ja jestem na razie bardzo pozytywnie nastawiony i przed występem i po tym, jak ludzie reagują na moją piosenkę. Najważniejsze jest to, co wydarzy w odsłuchu mojego wykonania, tylko już preselekcyjnego - powiedział Adrianowi Rybakowi.

Stasiek Kukulski będzie sam na scenie

Stasiek Kukulski nie szykuje wielkiego show na eurowizyjne preselekcje. Chce skromny występ, a jego celem jest zwrócenie uwagi widza na jego interpretację piosenki.

Mogę zdradzić, że mój występ będzie na pewno minimalistyczny. Na pewno będzie oparty na klipie. Uważam, że mogę dzięki tej koncepcji pokazać wiele swoich emocji, swoich własnych ruchów. Chcę być sam na scenie. Stworzyć taki performance, żeby ludzie się skupili tylko na mnie, na tym co ja mam do zaoferowania, na mojej mimice twarzy, na moich ruchach ręką, na tym tekście, na tym przekazie. Myślę, że tancerzy by w tym przeszkadzali - opowiada nam Stasiek Kukulski.