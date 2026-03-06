Michał Szubarczyk mistrzem Europy! W finale nie dał rywalowi najmniejszych szans

Michał Szubarczyk ponownie ze złotem. Polski snookerzysta wygrywa mistrzostwa Europy U18

Polski gracz jest obecnie uważany za absolutny fenomen w świecie światowego snookera.

Będąc czternastolatkiem, zagwarantował sobie status najmłodszego zawodowego gracza w dziejach tego sportu.

Teraz piętnastoletni zawodnik z wielkim rozmachem przypieczętował ponowne zdobycie europejskiego czempionatu.

Urodzony 12 stycznia 2011 roku lublinianin pojechał do hiszpańskiej Gandii z jasnym zadaniem obrony mistrzostwa, wywalczonego przed rokiem w Antalyi. Młody Polak był zdecydowanym faworytem tegorocznych mistrzostw Starego Kontynentu, co bezlitośnie udowadniał w każdym pojedynku. Posiadający status pełnoprawnego zawodowca piętnastolatek zaprezentował przy stole niesamowite opanowanie oraz rzadko spotykaną w tym wieku taktyczną dojrzałość.

Awans do najważniejszego spotkania turnieju przebiegł po myśli naszego reprezentanta. Polski snookerzysta płynnie przebrnął przez drabinkę pucharową, eliminując m.in. Anglika Daniela Boyesa (3:1) oraz Rumuna Iustina Scripei (4:2). Batalia półfinałowa z Ukraińcem Matveiem Lagodzinschiim zakończyła się wynikiem 4:1. Złoty medal zagwarantowało mu perfekcyjne starcie z Vladislavem Gradinarim z Mołdawii. W najważniejszym meczu turnieju piętnastolatek zaprezentował spektakularną formę i rozbił oponenta do zera (4:0), dzięki czemu oficjalnie obronił zeszłoroczny tytuł.

Ostatnie hiszpańskie zwycięstwo to kolejny etap niezwykle dynamicznej kariery reprezentanta Polski. Na liście jego sukcesów figuruje już globalny czempionat do lat 21 z 2024 roku oraz amatorskie mistrzostwo świata IBSF z listopada 2025. Lublinianin zapisał się w historii sportu jako najmłodszy uczestnik profesjonalnego World Touru. Przepustkę do elity na sezony 2025/2026 i 2026/2027 wywalczył dzięki awansowi do finału podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy w dywizji Open.

