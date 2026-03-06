Viki Gabor w preselekcjach do Eurowizji! TVP ogłosiła to w ostatniej chwili

Za sprawą swojego spektakularnego zwycięstwa w 2019 roku podczas odbywającej się w Polsce Eurowizji Junior Viki Gabor stała się ikoną konkursu w naszym kraju. Trzy lata później wokalistka poleciała nawet do Armenii, by zaprezentować się w gronie pozostałych laureatów wydarzenia. Jej piosenka "Superhero" do dziś uchodzi za jedną z najlepszych propozycji w historii Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, a sama gwiazda niejednokrotnie wspominała o tym, że kiedyś chciałaby reprezentować Polskę w regularnej odsłonie ESC.

W przeszłości piosenkarka uświetniała też eurowizyjne wydarzenia w Polsce - preselekcje do Eurowizji 2022 oraz eurowizyjne pre-party rok później. Teraz, gdy wszystkie występy uczestników preselekcji do Eurowizji 2026 zostały już nagrane, Telewizja Polska przekazała elektryzujące wieści. Podczas koncertu na scenie zobaczymy też Viki Gabor! Czyżby wokalistka, która w ubiegłym roku skończyła 18 lat, otrzymała dziką kartę i zawalczy o możliwość reprezentowania naszego kraju na Eurowizji w Wiedniu? Musimy was rozczarować. Viki będzie jedynie gościnią krajowych eliminacji.

Viki Gabor dosadnie o hejcie: "Obrywa mi się za wszystko"

Preselekcje do Eurowizji 2026. Viki Gabor na scenie

Telewizja Polska ogłosiła, kto - poza uczestnikami krajowych eliminacji do Eurowizji - pojawi się na scenie. Fani konkursu i widzowie śledzący wydarzenie z ciekawości mogą liczyć na występy gwiazd nierozerwalnie kojarzonych z ESC. Wśród nich nie zabraknie zwyciężczyni Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2019.

Siemka. Słuchajcie, finał krajowych kwalifikacji do Eurowizji 2026 już w tę sobotę o 17:35 w TVP1. Zaśpiewamy dwie piosenki, więc wpadajcie, słuchajcie i do zobaczenia - powiedziała na udostępnionym przez TVP nagraniu artystka.

Oprócz Viki, na scenie pojawi się też Michał Wiśniewski. O tym, kto będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2026, dowiemy się w niedzielę, 8 marca. Wyniki zostaną ogłoszone w programie "Pytanie na śniadanie".