Starcie różowych sukni w Opolu. Gabi Drzewiecka i Agnieszka Woźniak-Starak zaskoczyły stylizacjami

Gabi Drzewiecka i Agnieszka Woźniak-Starak na scenie festiwalu w Opolu

Gabi Drzewiecka zaprezentowała się opolskiej publiczności w ciężkiej kreacji pokrytej cekinami, charakteryzującej się głębokimi dekoltami z przodu i na plecach. Intensywna barwa, zbyt bogate zdobienia oraz gładko zaczesana fryzura nie stworzyły spójnej całości. Dodatkowo wysokie wykończenie pod szyją sprawiło, że sylwetka wydawała się krótsza. Przez ten nadmiar ozdób prezenterka przypominała bombkę, a jej drobna budowa ciała zniknęła pod warstwami błyskotek.

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Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w przypadku Agnieszki Woźniak-Starak. Wysoka i zgrabna dziennikarka również zdecydowała się na róż, ale w całkowicie odmiennej formie. Jej sukienka, choć posiadała dekolt, odsłaniała ramiona i obojczyki, co nadało całej stylizacji pożądanej lekkości. Dolna część kreacji z głębokim rozcięciem pozwoliła gwieździe na zmysłowe eksponowanie nóg. Co więcej, odcień fuksji doskonale komponował się z jej świeżą opalenizną z ostatnich wakacji.

Być może w przyszłości Agnieszka Woźniak-Starak mogłaby udzielić swojej koleżance po fachu kilku przydatnych wskazówek modowych?

Transfer Gabi Drzewieckiej i Agnieszki Woźniak-Starak z TVN do TVP

Prezenterki znają się doskonale od wielu lat. W przeszłości współpracowały w telewizji TVN, a w zeszłym roku postanowiły nawet połączyć siły na YouTube. Ich wspólny kanał z podcastem "Trójkąt" miał być miejscem na przeprowadzanie wywiadów, jednak projekt szybko upadł, a powody tej decyzji pozostają owiane tajemnicą.

- Lubiłyśmy się, kumplowałyśmy i przecinałyśmy się zawodowo w różnych miejscach. W którymś momencie pojawił się pomysł, żeby zrobić coś razem

– wyjaśniała Gabi Drzewiecka w minionym roku podczas rozmowy z Michałem Misiorkiem na łamach portalu Plejada.

- Na razie zawiesiłyśmy ten projekt. Agnieszka ma mnóstwo swoich zajętości, a ja swoich. Trudno było nam pogodzić ze sobą nasze terminarze. Choć nie ukrywam, że żałuję, że tego nie kontynuujemy (...) Dobrze nam się ze sobą pracowało i mamy poczucie, że – razem z naszą świetną ekipą – udało nam się stworzyć coś bardzo jakościowego. Może jeszcze do tego wrócimy. Na pewno nie jest to definitywnie zakończone

– tłumaczyła dość tajemniczo kulisy wstrzymania podcastu. Gabi Drzewiecka rozstała się z TVN w lutym zeszłego roku, by już w kwietniu przejść do Telewizji Polskiej. Z kolei Agnieszka Woźniak-Starak opuściła szeregi TVN w czerwcu 2025 roku, a pod koniec roku zasiliła ekipę „Pytania na Śniadanie” oraz TVP.

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Agnieszka Woźniak-Starak o letnim studiu i kulisach "Pytania na śniadanie". Nagle pojawił się Łukasz Kadziewicz