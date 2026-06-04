Agnieszka Woźniak-Starak z ważnym zadaniem w Opolu. To powrót po latach

Agnieszka Woźniak-Starak otworzy każdy dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki

Każdy z czterech dni 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki będzie rozpoczynać Agnieszka Woźniak-Starak. Prezenterka otwarcie mówi o tym, jak ogromne znaczenie ma dla niej to wydarzenie.

Z Opolem mam związanych wiele pięknych wspomnień i zawsze lubiłam tu wracać. Jest coś wyjątkowego w atmosferze tego miasta i energii, która co roku towarzyszy festiwalowi

– stwierdziła dziennikarka w rozmowie z portalem Plotek.

Prowadząca może pochwalić się bogatym doświadczeniem w realizacji wielkich telewizyjnych widowisk. Zakończenie współpracy z TVN w 2025 roku i powrót do Telewizji Polskiej sprawiły, że festiwal w Opolu będzie jej premierowym, tak ogromnym wyzwaniem na aktualnej ścieżce zawodowej.

Bardzo się cieszę, że po latach wracam do Opola. W tym roku będę otwierać każdy dzień festiwalu, a to dla mnie szczególna radość, bo Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to prawdziwe święto muzyki i jedno z najważniejszych wydarzeń na polskiej scenie

– dodała w rozmowie ze wspomnianym serwisem.

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Cztery dni wyjątkowego festiwalu w Opolu. Mnóstwo jubileuszy

Od 4 do 7 czerwca na opolskiej scenie będą królować muzyczne jubileusze. Z 30-lecia działalności artystycznej cieszyć się będą Anna Wyszkoni oraz Justyna Steczkowska. Na scenie pojawi się zespół Lady Pank, świętujący 45 lat na rynku, natomiast 80. urodziny Bogdana Olewicza zostaną uczczone specjalnym widowiskiem.

Wydarzenie obejmie tradycyjne konkursy – Premiery oraz Debiuty, a także widowisko z muzyką hip-hopową. Finałem muzycznego święta będzie koncert poświęcony pamięci Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer. Ich najpiękniejsze utwory wykonają tacy artyści jak: Igor Herbut, Hanna Śleszyńska, Zbigniew Zamachowski czy Kuba Badach.

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