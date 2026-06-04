Ralph Kaminski uderza w Dodę na opolskiej scenie. Jedno słowo wywołało zamieszanie

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Ralph Kaminski wbija szpilę Dodzie na festiwalu w Opolu. Fani komentują
Napięte stosunki Doroty Rabczewskiej i Ralpha Kaminskiego od dawna elektryzują opinię publiczną. Obie gwiazdy wielokrotnie wymieniały się w przestrzeni publicznej uwagami, które błyskawicznie podchwytywały media oraz ich sympatycy. Mimo że wokaliści koncentrują się głównie na muzyce, w sieci regularnie pojawiają się doniesienia o wzajemnych niesnaskach. Całkiem niedawno piosenkarka wymierzyła muzykowi policzek. Obecnie nowym powodem do plotek stała się krótka wypowiedź na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
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W trakcie jednego z punktów programu opolskiej imprezy Ralph Kaminski przemówił prosto do widzów.
"Królowa jest tylko jedna... oczywiście zaraz po Maryli Rodowicz" - powiedział Kaminski.
Realizatorzy natychmiast skierowali obiektywy na Dorotę Rabczewską, która początkowo zrobiła zdezorientowaną minę, lecz ostatecznie obdarzyła wszystkich uśmiechem i pokazała iście „królewską” łaskę. Z początku sytuacja wyglądała na sympatyczny ukłon w stronę ikony naszej sceny muzycznej. Uważni obserwatorzy dostrzegli w tym jednak zupełnie inny przekaz.
Internauci błyskawicznie zwrócili uwagę na fakt, że miano „królowej polskiego show-biznesu” od wielu lat przypisuje się właśnie Dorocie Rabczewskiej. Taka sytuacja sprawiła, że część widowni uznała to za przemyślaną złośliwość w stronę popularnej artystki. Piosenkarz najwyraźniej postanowił wykorzystać dogodny moment i w zawoalowany sposób przypomniał o starych konfliktach.
Dorota Rabczewska i Ralph Kaminski to zdecydowanie jedne z najbardziej charakterystycznych osobowości rodzimego rynku muzycznego. Ich publiczne deklaracje zawsze stanowią pożywkę dla prasy bulwarowej, a zaangażowani sympatycy skrupulatnie rozkładają na czynniki pierwsze każdy ich ruch.
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