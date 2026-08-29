Soraja Misiak w Hotel Paradise 13. Nowa uczestniczka zaskoczyła wszystkich swoją nietypową pasją

Tajemnicza uczestniczka o dwóch twarzach. Kim jest Soraja Misiak?

Soraja Misiak ma 25 lat i pochodzi z Gdyni. Na co dzień zawodowo zajmuje się branżą beauty – specjalizuje się w stylizacji rzęs i brwi, pomagając kobietom dbać o ich wizerunek. Choć w pierwszej chwili może sprawiać wrażenie osoby spokojnej i nieco zdystansowanej, to tylko pozory. Gdy poczuje się pewnie w nowym towarzystwie, natychmiast pokazuje swoją drugą naturę. Staje się wówczas otwarta, szalona i niezwykle odważna w relacjach damsko-męskich.

Nowa uczestniczka randkowego show nade wszystko ceni sobie niezależność i zdecydowanie nie toleruje sytuacji, w których ktoś próbuje narzucić jej własne tempo. Choć przyznaje, że bywa niecierpliwa i niezdecydowana, to doskonale zna swoją wartość. Jeśli w willi pojawi się mężczyzna, który naprawdę wpadnie jej w oko, Soraja nie zamierza biernie czekać na jego ruch i z pewnością sama weźmie sprawy w swoje ręce.

Hotel Paradise 13 zaskoczy

Tarot i znaki zodiaku, czyli astrologiczna pasja nowej singielki

To, co najbardziej wyróżnia Soraję na tle pozostałych uczestników, to jej silna fascynacja ezoteryką. 25-latka jest dumną „zodiakarą” – głęboko wierzy w moc znaków zodiaku, a jej sprawdzonym sposobem na szukanie życiowych wskazówek jest stawianie tarota. Niewykluczone więc, że w trakcie trwania show to właśnie karty będą podpowiadać jej, z kim warto stworzyć sojusz, a kto może okazać się nielojalnym graczem.

Poza astrologią, w życiu mieszkanki Gdyni niezwykle ważne miejsce zajmuje dbanie o formę. Dziewczyna regularnie trenuje na siłowni i pasjonuje się tańcem, co pozwala jej rozładować codzienny stres. Ogromną miłością darzy również swojego psa, bez którego wprost nie wyobraża sobie życia.

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Dlaczego wciąż jest singielką i jakiego partnera szuka?

Historia miłosna Sorai udowadnia, że jest to kobieta, która nie potrafi iść na kompromisy kosztem własnej wolności. Ma za sobą kilka poważniejszych relacji, z których część zakończyła się z powodu presji ze strony mężczyzn. Kiedy jej partnerzy zaczynali oczekiwać szybkiej stabilizacji, założenia rodziny i prowadzenia przewidywalnego życia, ona wolała odejść. Dziś coraz częściej myśli o ustatkowaniu się, jednak nie ma zamiaru porzucać swojego barwnego stylu bycia.

W „Hotelu Paradise” jej serce ma szansę skraść konkretny typ urody. Soraja szuka ambitnego i charakternego bruneta, najchętniej nieco starszego od niej. Choć wygląd odgrywa dla niej istotną rolę, to kluczem do sukcesu będzie intrygująca osobowość. Szuka partnera, który dotrzyma jej kroku i sprawi, że u jego boku nigdy nie będzie wiało nudą.

Gdzie i kiedy oglądać program Hotel Paradise 13 z udziałem Sorai?

„Hotel Paradise” to absolutny hit rozrywkowy, w którym grupa atrakcyjnych singli staje przed szansą na znalezienie prawdziwej miłości oraz zdobycie głównej nagrody pieniężnej. Aby przetrwać w egzotycznej willi, uczestnicy muszą budować trwałe relacje, unikać intryg i bacznie uważać podczas bezlitosnych, eliminacyjnych Rajskich Rozdań. Z pewnością obecność nietuzinkowej Sorai wniesie do gry wiele niespodziewanych emocji.

Najnowszy sezon startuje z wielkim przytupem. Pierwszy odcinek zadebiutuje w sobotę, 29 sierpnia, punktualnie o 20:55. Kolejna odsłona ukaże się nazajutrz, w niedzielę 30 sierpnia, o tej samej porze. Po premierowym weekendzie program wróci do regularnego pasma. Dalsze zmagania singli będzie można oglądać na antenach TVN / TVN7, od poniedziałku do czwartku o 20:55.