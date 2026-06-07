Ślub Petera Phillipsa i Harriet Sperling. Wyjątkowy szczegół w kreacji panny młodej

Kameralna ceremonia ślubna Petera Phillipsa

Najstarszy wnuk zmarłej królowej Elżbiety II, Peter Phillips, stanął na ślubnym kobiercu w kościele All Saints w Kemble. Dla obojga nowożeńców było to drugie małżeństwo. Jak informują zagraniczne media, para poznała się przed kilkoma laty, a połączyły ich dzieci. Uroczystość miała charakter prywatny.

Chociaż ceremonia była zamknięta dla mediów, w wydarzeniu wzięli udział najważniejsi członkowie rodziny królewskiej. Wśród gości znaleźli się król Karol III z królową Camillą, a także książę Edward z żoną Zofią. Nie zabrakło księżniczek Beatrycze i Eugenii, które po dłuższej nieobecności powróciły na brytyjskie salony. Na ślubie pojawili się również książę William i księżna Kate. Po uroczystości zaślubin goście udali się na przyjęcie weselne do Gatcombe Park, posiadłości należącej do księżniczki Anny.

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Księżna Kate olśniła kreacją od Rolanda Moureta

Według dworskiego protokołu goście nie powinni przyćmiewać panny młodej, jednak stylizacja księżnej Kate wzbudziła ogromne zainteresowanie. Przyszła królowa zaprezentowała się w kremowej sukni, która była dopasowana w górnej części, a od bioder delikatnie rozkloszowana. Całość uzupełniał elegancki kapelusz z szerokim rondem. Dziennikarze szybko ustalili, że autorem kreacji był słynny projektant Roland Mouret.

Harriet Sperling zachwyciła klasyczną suknią

Panna młoda, Harriet Sperling, z zawodu pielęgniarka, wybrała na ten szczególny dzień bardzo klasyczną stylizację. Zaprezentowała się w koronkowej sukni z długimi rękawami i zabudowanym dekoltem. Projektantką kreacji była Emilia Wickstead, której projekty często wybiera również księżna Kate. Stylizację panny młodej uzupełniały długi welon oraz białe szpilki od Jimmy'ego Choo.

Jednak to tiara panny młodej wzbudziła największe emocje. Harriet Sperling założyła historyczną biżuterię należącą do rodziny Pragnell - znanych brytyjskich jubilerów. To właśnie z tej pracowni pochodził również jej pierścionek zaręczynowy i ślubne kolczyki. Tiara ta ma niezwykle bogatą historię, była bowiem noszona przez członków rodziny Pragnell podczas koronacji Jerzego VI, a później także Elżbiety II.

Tradycyjny mirt w bukiecie ślubnym

Oprócz wspaniałej kreacji i biżuterii, panna młoda zadbała o ważny, historyczny detal, który znalazł się w jej ślubnym bukiecie. Kompozycję kwiatową przygotowała florystka Millie Richardson. Wśród pachnącego groszku i konwalii znalazły się również gałązki mirtu. Roślina ta jest od pokoleń nieodłącznym elementem ślubnych wiązanek kobiet z brytyjskiej rodziny królewskiej. Mirt symbolizuje miłość, pokój i piękno, a jego obecność jest również tradycją w rodzinie Harriet Sperling.

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