Sławomira Łozińska straciła syna przez błąd medyczny. "To jest doczłapanie się do końca dnia"

Dramat Sławomiry Łozińskiej. "Rano już nie żył"

Sławomira Łozińska na scenie teatralnej pojawiła się po raz pierwszy w 1973 roku, a zaledwie trzy lata później zdobyła popularność dzięki roli w kultowym serialu "Daleko od szosy". Od tego momentu regularnie gości na ekranach, występując w wielu uznanych produkcjach, takich jak "Alternatywy 4", "W labiryncie", "Cwał", "Dług" oraz "Ekipa".

W życiu prywatnym aktorka była żoną kompozytora Janusza Olejniczaka, z którym ma dwóch synów. Starszy z nich, Tomasz, studiował medycynę i pasjonował się żeglarstwem, zapowiadając się na niezwykle zdolnego młodego człowieka. Tragedia wydarzyła się nieoczekiwanie w 2002 roku, kiedy to doznał urazu kostki podczas wysiadania z autobusu.

Student trafił do szpitala, gdzie założono mu gips na skręconą nogę. Niestety, z niewyjaśnionych przyczyn nie podano mu leków przeciwzakrzepowych. Wkrótce potem powstały skrzep doprowadził do śmiertelnego zatoru. W wywiadzie dla magazynu "Pani" przyjaciel artystki, aktor Tadeusz Chudecki, wspominał tamten tragiczny moment, mówiąc, że w nocy pojawił się zator, a rano chłopak już nie żył.

Sławomira Łozińska w żałobie. Przez lata unikała imienia zmarłego

Nagłe odejście syna było dla Łozińskiej i jej rodziny niewyobrażalnym wstrząsem. Artystka wycofała się z życia publicznego. W późniejszej rozmowie z tygodnikiem "Polityka" zdradziła, że w tamtym trudnym okresie szukała ukojenia w alkoholu i lekach.

"Byłam kompletnie zgłuszona potworną ilością leków, alkoholem. Przekonana, że idę w stronę totalnego szaleństwa. Wszyscy odbudowywaliśmy się na gruzach. To pozostaje straszną traumą dla mojego drugiego syna, Pawła, który stracił w życiu główny wektor" - przyznała Stanisława Łozińska.

Przez długi czas unikała poruszania tematu śmierci Tomasza, odwiedzając jego grób niemal każdego dnia. Po ośmiu latach od straty częstotliwość jej wizyt na cmentarzu spadła do trzech razy w tygodniu.

Niedawno Sławomira Łozińska wzięła udział w programie Mariusza Szczygła "Rozmowy (nie)wygodne", gdzie szczerze opowiedziała o swoim doświadczeniu żałoby. Zdradziła, że przez bardzo długi czas nie potrafiła wypowiedzieć imienia zmarłego syna.

"Bardzo długo nie wymieniałam. Mówiłam: mój syn" - przyznała.

Sławomira Łozińska: "To jest doczłapanie się do końca dnia"

Śmierć Tomasza zburzyła świat jego najbliższych: matki, ojca, brata i dziadków. Aktorka zaznaczyła, że nie istnieje jeden uniwersalny sposób na poradzenie sobie z żałobą, a każdy przeżywa ją indywidualnie. W tym roku mija 24. rocznica tragedii. Łozińska z bólem stwierdziła, że czas nie leczy tak ogromnych ran.

"Ja miałam coś takiego, że mówiłam: Boże, chciałabym, żeby to już była 20. rocznica. 20. rocznica minęła i też nie jest lepiej. [...] To nie jest carpe diem. To jest doczłapanie się do końca dnia" - dodała.

QUIZ: Sprawdź, jak dobrze znasz słynne aktorki PRL-u Pytanie 1 z 10 W jakim filmie zadebiutowała ikona polskiego kina - Kalina Jędrusik? "Ewa chce spać" "Kalosze szczęścia" "Sygnały" Następne pytanie