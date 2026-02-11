Nie żyje gwiazda Instagrama! Miała tylko 24 lata, osierociła dziecko

Gwiazda, która pokochała prostotę

Reshma, bo tak brzmiało prawdziwe imię influencerki, zdobyła serca internautów, idąc pod prąd dzisiejszym trendom. Zamiast luksusu, pokazywała uroki codzienności w dystrykcie Kasaragod. Jej profil na Instagramie śledziło blisko 200 tysięcy osób, które ceniły ją za promowanie lokalnej kultury i tradycyjnej kuchni. Niestety, ta piękna opowieść o wiejskim życiu została brutalnie przerwana.

Policyjne śledztwo w toku

Dramatycznego odkrycia dokonano w wynajmowanym przez 24-latkę mieszkaniu w rejonie Uliyathadka. Mimo natychmiastowego transportu do szpitala, lekarze nie byli w stanie pomóc. Lokalna policja wszczęła już oficjalne postępowanie, by wyjaśnić wszystkie okoliczności tej nagłej śmierci. Kluczowe dla sprawy będą wyniki zleconej sekcji zwłok, po której ciało zostanie wydane rodzinie.

Osobisty dramat za kulisami

Choć w sieci Chinnu Pappu kojarzona była z ciepłem i spokojem, w życiu prywatnym zmagała się z poważnymi problemami. Według doniesień lokalnych mediów, influencerka z miejscowości Adhur bardzo ciężko znosiła niedawny rozpad swojego małżeństwa. Sytuacja ta miała mocno wpłynąć na jej kondycję psychiczną w ostatnim czasie. Największym dramatem w tej historii jest los jej czteroletniego dziecka, które po śmierci matki trafiło pod opiekę dziadków.

