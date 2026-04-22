Skolim pokazał DM'y do Blanki z 2023 roku! Mocno skrytykował innych artystów

Skolim i Blanka to połączenie, które zagwarantowało hit. Utwór "Niewinna" szybko podbił serca fanów, a teledysk w zaledwie kilka dni wygenerował ponad 25 milionów odsłon. Skolimowski nie ukrywa, że tak imponujący wynik to efekt intensywnej promocji w mediach społecznościowych oraz działań reklamowych na YouTubie, gdzie pojawiają się odpowiednio targetowane kampanie. "Król latino" podkreśla jednak, że ogromne znaczenie ma również zaangażowanie fanów, którzy chętnie odtwarzają jego nowe produkcje.

W rozmowie z Eską Skolim i Blanka opowiedzieli o kulisach współpracy. Jak się okazuje, to Konrad jako pierwszy zwrócił się do jurorki "The Voice Kids" z propozycją nagrania duetu. Utwór "Niewinna" nie powstawał jednak w jednym studiu. Artyści pracowali nad nim w różnych miejscach, a ich kontakt początkowo odbywał się głównie online. Jak zdradzili, wcześniej mieli okazję spotykać się za kulisami wydarzeń telewizyjnych, a pierwsza wymiana wiadomości na Instagramie miała miejsce w 2023 roku, kiedy oboje dopiero budowali swoją pozycję w branży. Skolim, który wówczas świętował sukces kawałka "Wyglądasz idealnie" i starał się o udział w Eurowizji, napisał do Blanki w momencie, gdy artystka mierzyła się z falą hejtu po wygraniu preselekcji. W rozmowie z Eską piosenkarz ujawnił treść tej wiadomości i jednocześnie ostro skrytykował część środowiska muzycznego, które nie tylko nie wsparło Blanki, ale też publicznie ją atakowało.

Skolim i Blanka w studiu Eski. Wokalista odpalił się nt. Eurowizji!

W rozmowie z Eską Skolim wrócił do momentu, w którym Blanka mierzyła się z ogromną falą krytyki po wygraniu preselekcji do Eurowizji. Jak przyznał, obserwował wówczas reakcje środowiska muzycznego i nie zgadzał się z powszechną narracją. Wspominając tamten czas, pokazał również wiadomość, którą wysłał artystce w marcu 2023 roku, chcąc ją wesprzeć w trudnym dla niej momencie.

Wszyscy Blankę je*ali wtedy, pamiętam. Chyba z zazdrości, nie wiem. Je*ali od lewej do prawej, zazdrosne rury, naprawdę. Miała super numer. 3 marca 2023: "Mocno trzymam kciuki, dziewczyno, za ciebie". Proszę bardzo, patrzcie na to. Wysłałem to, jak ci wszyscy artyści, piosenkarki i piosenkarze, mieli straszny ból dupy. Miała naprawdę numer, który jest chwytliwy, taneczny, dobry. Tak mnie to wkurzało, że aż musiałem napisać, a teraz to znalazłem.