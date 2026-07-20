Edyta Górniak naskarżyła na Skolima. Ujawniła całą prawdę

Edyta Górniak oraz Skolim byli głównymi gwiazdami dużej imprezy muzycznej, zorganizowanej przed łódzką Manufakturą. Wydarzenie przyciągnęło rzesze miłośników z różnych zakątków kraju. Widzowie zmuszeni byli jednak do dłuższego oczekiwania na start koncertu. Aby uspokoić zgromadzonych, Edyta Górniak zamieściła na Instagramie nagranie, w którym wyjaśniła przyczynę opóźnienia.

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Cześć, kochani. Całuję wszystkich, którzy przyjechali na nasz koncert. Nasz koncert się opóźni dlatego, że Skolim się spóźnił i dopiero zaczyna swój koncert, który miał się właśnie kończyć. Tak więc proszę was o cierpliwość. Do zobaczenia

— zwróciła się do fanów Edyta Górniak ze swojej garderoby.

Kulisy opóźnienia na koncercie w łódzkiej Manufakturze

Piosenkarka trafnie uargumentowała obsuwę czasową, odpierając tym samym ewentualne pretensje, jakoby to przez nią tłum musiał czekać na występ w gorący dzień. Skolim nie podał oficjalnej przyczyny swojego spóźnienia. Mogły o tym zadecydować okoliczności od niego niezależne, takie jak sytuacja na drogach. Należy zaznaczyć, że wokalista dał tego dnia jeszcze dwa inne występy. To standardowa praktyka artysty, który intensywnie koncertuje, grając nawet kilkanaście razy w tygodniu w sezonie letnim. W takich warunkach o spóźnienie nietrudno.

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Relacje Edyty Górniak i Skolima

Mimo tej sytuacji, między artystami nie ma sporu. Edyta Górniak jawnie sympatyzuje z twórczością Skolima. W jednym z wywiadów zdradziła, że chętnie bawi się przy jego muzyce. „Skolim ma takie utwory wspaniałe, że się wszyscy bawią. Oczywiście, że tańczę do tych utworów” — powiedziała wokalistka.

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Skolim o spotkaniu z Edytą Górniak

Muzyk zrewanżował się ciepłymi słowami. Ostatnio zdradził, że spotkał się z wokalistką i nie ukrywał swojego zauroczenia. „Spotkałem się z Edytą na żywo. Miałem przyjemność kawkę sobie z nią strzelić. Były przytulasy” — oznajmił w rozmowie.

Kiedy będzie wspólna piosenka i taniec? Ciężko mi powiedzieć, bo z czasem jest gorzej. Myślę, że gdyby tego czasu było więcej, to już bym z Edytą dla samego faktu rozmowy, spędzenia z nią czasu i wymiany doświadczeń już jakiś projekt z nią zrobił, jakieś muzyczne dziecko, myślę, że bym się temu oddał. Bardzo ją szanuję, bardzo ją lubię. Jest bardzo ciepłym człowiekiem. Jej życie to w pełni muzyka. Na pewno jej nie zostawię. (...) Cudowna osoba, bardzo ciepła. Tylko i wyłącznie pozytywne opinie mogę wyrazić na jej temat. Fajna, sympatyczna dziewczyna

— podkreślił Skolim podczas jednego z wywiadów.

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