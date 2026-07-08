Piast Gliwice remisuje w sparingu. Kto strzelił debiutancką bramkę?

Jak przebiegał mecz kontrolny w Opalenicy?

Zawodnicy trenera Daniela Myśliwca rywalizowali na zakończenie obozu przygotowawczego w Opalenicy z zespołem z pierwszej ligi. Mecz kontrolny przeciwko Miedzi Legnica zakończył się ostatecznie wynikiem remisowym 2:2. Wynik spotkania otworzył już w szóstej minucie Jason Lokilo. Zespół z dolnośląskiej miejscowości zdołał wyrównać stan rywalizacji jeszcze przed przerwą. Gola dla rywali w czterdziestej pierwszej minucie zdobył Daniel Stanclik.

W drugiej połowie na prowadzenie ponownie wyszli reprezentanci najwyższej klasy rozgrywkowej. Bramkę dla gliwickiego klubu w sześćdziesiątej minucie strzelił Samuel Ntamack. Ten dwudziestopięcioletni francuski napastnik przeszedł do drużyny pierwszego lipca, a wiosną reprezentował barwy drugoligowego Amiens SC. Odpowiedź pierwszoligowca była niezwykle błyskawiczna i skuteczna. Zaledwie cztery minuty później Mateusz Bochnak ustalił końcowy rezultat tego zaciętego pojedynku.

Kiedy Piast Gliwice rozpocznie zmagania ligowe?

Piłkarze powrócą w czwartek do swoich domów po wyczerpującym zgrupowaniu. Wcześniej śląska drużyna rozegrała kilka innych spotkań testowych podczas okresu przygotowawczego. Zespół przegrał w Częstochowie z miejscowym Rakowem 0:2. Następnie podczas pobytu na obozie pokonał GKS Katowice 1:0 oraz wygrał z czeskim Banikiem Ostrawa również 1:0. Przed startem ligi planowany jest jeszcze jeden sparing z pierwszoligową Polonią Bytom.

W poprzednim sezonie gliwiczanie do samego końca nie byli pewni utrzymania w piłkarskiej elicie. W ostatniej kolejce przegrali wyjazdowe starcie z Widzewem Łódź 1:2. Utrzymanie zapewniła im jednak porażka Lechii Gdańsk w Niecieczy z Bruk-Betem Termalicą 2:3. Ostatecznie podopieczni trenera Daniela Myśliwca zakończyli minione rozgrywki na piętnastej pozycji w tabeli. W pierwszej serii gier nowego sezonu zagrają dwudziestego siódmego lipca na wyjeździe z Zagłębiem Lubin.