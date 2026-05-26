Szybka powtórka z matematyki. Obliczysz x w równaniu: 40:(5+5)+7×x=32? Na podanie poprawnej odpowiedzi masz 20 sekund

Regularne rozwiązywanie zagadek matematycznych to skuteczny trening mózgu, który poprawia pamięć i zdolność logicznego myślenia.

Zmierz się z wyzwaniem: spróbuj w zaledwie 20 sekund obliczyć wartość x w równaniu 40:(5+5)+7×x=32.

Sprawdź, czy uda Ci się znaleźć prawidłową odpowiedź w rekordowym czasie i dołącz do grona bystrzaków!

Różnego rodzaju łamigłówki, zadania logiczne i matematyczne wyzwania mogą wspierać funkcjonowanie mózgu i pomagać utrzymać jego aktywność na wysokim poziomie. Jednak gdy słyszymy "zagadki matematyczne", wielu z nas od razu myśli o skomplikowanych równaniach, które zna z czasów szkolnych. Nic bardziej mylnego! Matematyka to nie tylko skomplikowane wzory i równania, ale również szeroka gama łamigłówek logicznych, zadań na spostrzegawczość, układankach numerycznych, a nawet prostych, ale sprytnych rebusach liczbowych. Nie chodzi o to, by być geniuszem matematycznym, lecz o to, by aktywnie angażować szare komórki w proces poszukiwania rozwiązania.

Podczas rozwiązywania zagadek matematycznych mózg angażuje wiele procesów jednocześnie. Musi analizować informacje, wyszukiwać zależności, zapamiętywać dane oraz tworzyć strategie prowadzące do znalezienia właściwego rozwiązania. Takie ćwiczenia pobudzają koncentrację i rozwijają umiejętność logicznego myślenia, która przydaje się nie tylko podczas nauki czy pracy, ale również w codziennym życiu. Wiecie już, ile wynosi x w równaniu: 40:(5+5)+7×x=32? Jeśli nie, poniżej odnajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile wynosi x w równaniu 40:(5+5)+7×x=32? - rozwiązanie krok po kroku

1. Najpierw obliczamy działanie w nawiasie:

5+5=10

Podstawiamy:

40:10+7x=32

2. Następnie wykonujemy dzielenie:

4+7x=32

3.Teraz przenosimy 4 na prawą stronę:

7x=32−4 7x=28

4. Dzielimy obie strony przez 7:

x=4

Udało wam się podać poprawną odpowiedź w mniej niż 20 sekund? Jeśli tak, należą wam się gratulacje.​