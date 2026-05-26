To imię królowało w Polsce 30 lat temu. Teraz rodzice nie chcą nazywać tak dzieci

Pewne imię, które jeszcze niedawno było jednym z najchętniej wybieranych ze względu na swoje nowoczesne brzmienie i elegancję, dziś wyraźnie straciło na popularności wśród świeżo upieczonych rodziców.

Zmieniające się trendy w nadawaniu imion, takie jak rosnące zainteresowanie międzynarodowymi formami oraz poszukiwanie unikalności, sprawiają, że dawne hity z czasem ustępują miejsca nowym propozycjom.

Moda na imiona, podobnie jak inne zjawiska kulturowe, charakteryzuje się cyklicznością, co oznacza, że to, co było niezwykle popularne w przeszłości, z czasem staje się rzadziej wybierane, ustępując miejsca nowym preferencjom.

Mimo spadku popularności, omawiane imię wciąż jest dobrze rozpoznawalne i dla wielu osób ma wartość sentymentalną, stając się symbolicznym odzwierciedleniem minionej epoki w modzie dotyczącej nadawania imion.

Moda na imiona, podobnie jak w przypadku ubrań czy muzyki, zmienia się cyklicznie. To, co było popularne w latach 90., dziś często brzmi już staromodnie i zbyt przestarzale. Rodzice coraz częściej kierują się nie tylko brzmieniem imienia, ale też jego unikalnością, łatwością wymowy w językach obcych czy skojarzeniami kulturowymi. W efekcie wiele imion, które kiedyś dominowały w rankingach, dziś powoli znika z przedszkoli i szkół.

Popularność imion w Polsce

Imiona, które kiedyś były modne zastępowane są przez krótkie, międzynarodowe formy lub imiona inspirowane popkulturą i zagranicznymi trendami. Co ciekawe, część dawnych hitów wraca po latach w odświeżonej formie, jednak nie wszystkie mają na to szansę. Jednym z takich imion, które wyraźnie straciło swoją dawną popularność, jest imię, które jeszcze 30 lat temu nadawano tysiącom dziewczynek rocznie.

Imię Sylwia

Chodzi o imię Sylwia, które w Polsce szczególnie mocno święciło triumfy w latach 80. i 90. W tamtym okresie uchodziło za niezwykle modne, nowoczesne i eleganckie. Rodzice wybierali je chętnie, ponieważ brzmiało lekko, a jednocześnie miało w sobie pewną powagę i klasyczny urok.

Sylwia kojarzyła się z osobą ambitną, pewną siebie i dobrze odnajdującą się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Z biegiem lat jednak jego popularność zaczęła systematycznie spadać. Dziś coraz rzadziej pojawia się w zestawieniach najczęściej nadawanych imion, a młodzi rodzice częściej sięgają po zupełnie nowe propozycje, zarówno te tradycyjne w odświeżonej formie, jak i te całkowicie nowoczesne.

Mimo to Sylwia wciąż pozostaje imieniem dobrze rozpoznawalnym i noszonym przez tysiące kobiet w Polsce. Dla wielu osób ma też wartość sentymentalną, przywołując wspomnienia lat 90., kiedy znajdowało się na samym szczycie list popularności. Dziś jednak stało się raczej wyborem rzadkim, co czyni je swoistym symbolem minionej epoki w polskiej modzie imion.

