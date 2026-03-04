Selena Gomez całuje brudne stopy męża. Wszystko się nagrało!

Selena Gomez i Benny Blanco to aktualnie jedna z najpopularniejszych par w show-biznesie, którą połączyła miłość do muzyki. Zakochani nagrali nawet wspólny album zatytułowany "I Said I Love You First", a we wrześniu 2025 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Artystka wielokrotnie w wywiadach zapewniała, że to właśnie u boku producenta muzycznego znalazła prawdziwe szczęście. Fani uznali nawet, że piosenka "How Does It Feel To Be Forgotten?", zamieszczona na ich wspólnym krążku, to cios wymierzony w Justina Biebera.

Blanco, mąż Gomez, działa nie tylko jako producent muzyczny, ale od niedawna także jako podcaster. O najnowszym odcinku podcastu "Friends Keep Secrets", prowadzonego przez niego wraz z Lil Dickym i Kristin Batalucco, zrobiło się głośno na całym świecie. Wszystko za sprawą niespodziewanego ruchu ze strony Seleny Gomez, która pocałowała stopę swojego męża. Gest wyrażający miłość i przywiązanie nastąpił tydzień po fali negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych pod adresem 37-letniego producenta muzycznego, których powodem były jego brudne, wystawione na pierwszy plan stopy. Jak widać, dla Seleny to żaden problem.

Selena Gomez całuje brudne stopy

Najnowszy odcinek podcastu ukazał się we wtorek i od razu narobił zamieszania w social mediach. Około 50. minuty widzimy jak Gomez, siedząca na podłodze, pochyla się i całuje palec u stopy wypoczywającego na kanapie męża. Producent uśmiechnął się porozumiewawczo i zwrócił do współprowadzących podcast z pytaniem: "Podobało wam się?". Zawstydzona Selena poprosiła go, by nie robił z tego wielkiej rzeczy, na co usłyszała wyznanie miłości: "Nie robię. Podobało mi się. To było miłe uczucie. Tak bardzo cię kocham".

Blanco przyznał też, że okazywanie sobie uczuć w domowym zaciszu to dla nich nic nowego. Publicznie stara się on jednak zachowywać dystans.

"W wywiadach z nią, ponieważ wiem, że ona lubi zachowywać profesjonalizm, staram się nie pokazywać zbyt wiele... Ona jest osobną marką. Chcę, żeby błyszczała i była niezależną kobietą. Bardzo się staram, używam każdej kostki w moim ciele, żeby nie patrzeć na nią z maślanymi oczami, nie całować jej i nie rzucać się na nią przez cały czas.

Gwiazda z kolei nazwała relację z ukochanym zdrową i jedną z najwspanialszych rzeczy w życiu. Słodko?