Plejada gwiazd na premierze filmu Jana Komasy. Show skradł bezrobotny Michał Piróg

Jan Komasa pokazał nowy film. Rewia mody na ściance

Premiery kinowe od dawna stanowią doskonałą okazję nie tylko do obcowania ze sztuką, ale i do zaprezentowania najnowszych modowych zdobyczy na nadchodzący sezon. Tym razem pretekstem do wielkiego wyjścia branży stał się najnowszy obraz Jana Komasy. Reżyser, który wyrobił sobie markę twórcy bezkompromisowego i dbającego o wizualną stronę dzieła, znów przyciągnął tłumy. Na wydarzeniu zaroiło się od znanych osobistości, które chętnie stawały w blasku fleszy, prezentując swoje mniej lub bardziej udane stylizacje.

Zobacz też: Stres, ból i banany w nagrodę! Tak trenuje Paulina Gałązka w "Tańcu z Gwiazdami"

Rafał Zawierucha i Maria Sadowska błyszczeli na premierze

Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, uwieczniając na zdjęciach takie postacie jak Hugo Tarres, Rafał Zawierucha czy Robert Janowski, którzy chętnie pozowali na ściance. Sporym wydarzeniem towarzyskim okazało się przybycie Anny Jarosik, której towarzyszyła mama, Elżbieta Jarosik. Wspólne pozowanie obu pań spotkało się z niezwykle ciepłym przyjęciem i dużym zainteresowaniem zgromadzonych mediów.

Wśród gości wyróżniała się przede wszystkim Maria Sadowska, której strój stał się jednym z głównych tematów kuluarowych dyskusji. Podczas gdy większość zaproszonych postawiła na bezpieczną czerń i stonowane barwy, piosenkarka zdecydowała się na odważne przełamanie schematu. Jej barwna kreacja natychmiast przyciągnęła wzrok wszystkich obecnych, sprawiając, że artystka zdecydowanie nie zginęła w tłumie pozostałych gości.

Obiektywy kamer skierowane były również w stronę Michała Piróga, co wiązało się z jego niedawnymi decyzjami zawodowymi. Tancerz ogłosił koniec trwającej ćwierć wieku przygody ze stacją TVN, co wywołało w branży niemały szok. Mimo zamieszania wokół swojej osoby, celebryta chętnie rozmawiał z dziennikarzami i z uśmiechem pozował do zdjęć, demonstrując dobry nastrój mimo zawodowych zmian.

Fabuła filmu "Dobry chłopiec". O czym opowiada dzieło Komasy?

Zrealizowana na terenie Anglii produkcja "Dobry chłopiec" potwierdza, że Jan Komasa nie boi się poruszać niewygodnych tematów i punktować słabości współczesnego świata. Twórca głośnego "Bożego Ciała" oraz "Hejtera" tym razem postanowił połączyć wnikliwą obserwację społeczną z nieco lżejszą formą i większą swobodą twórczą. Reżyser bawi się konwencją kina gatunkowego, serwując widzom opowieść surową, pełną absurdu, ale też przesyconą specyficznym czarnym humorem. Czy ta wybuchowa mieszanka skłoni was do wizyty w kinie?

Zobacz też: Fabijański prezentuje włosy na klacie, Urbańska kolczyk w nosie, a Wieniawa nowe włosy

41

Sonda Interesujesz się modą? tak nie