Piosenki nominowane do Oscara 2026. Te utwory walczą o statuetkę za najlepszy utwór z filmu

K-pop idzie po Oscara

Kto zdobędzie Oscara za Najlepszą piosenkę oryginalną? Na kilka dni przed galą eksperci i bukmacherzy mają już swoich faworytów. Wszyscy są zgodni, że w tym roku faworytem jest utwór z filmu animowanego. Mowa o utworze "Golden" z przeboju Netfliksa pod tytułem "K-popowe łowczynie demonów". Kawałek wykonuje fikcyjny zespół Huntr/x, a za kompozycję odpowiadają Ejae, Mark Sonnenblick, 24, Ido i Teddy Park. Jeśli wygrają, to "Golden" będzie pierwszym w historii zwycięzcą Oscara, który wywodzi się z nurtu muzyki k-pop, czyli popu śpiewanego w języku koreańskim. Jeśli jednak nie Ejae z ekipą, to kto inny może wygrać?

"Grzesznicy" czarnym koniem

Największą konkurencją piosenki "Golden" wydaje się utwór "I Lied To You". To kawałek ze ścieżki dźwiękowej horroru muzycznego "Grzesznicy". Za kompozycje odpowiada duet legendarnych twórców, którzy wygrali już wiele nagród Grammy. To Raphael Saadiq i Ludwig Göransson. Na ich korzyść jest również sukces samego filmu. "Grzesznicy" zdobyli aż 16 nominacji. To film z największą liczbą nominacji w historii Oscarów!

Kto jeszcze jest nominowany?

Nikt nie ma wątpliwości, że "Golden" z "K-popowych łowczyń demonów" oraz "I Lied To You" z "Grzeszników" to główni faworyci do Oscara 2026 za najlepszą piosenkę oryginalną. Jest jednak więcej nominowanych. Na liście nie mogło zabraknąć Diane Warren, która jest nominowana co roku. Tym razem za utwór "Dear Me" z jej filmu autobiograficznego. Nick Cave i Bryce Dessner są nominowani za "Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach". Największym zaskoczeniem była nominacja dla Nicholasa Pike'a. Został doceniony za kompozycję "Sweet Dreams of Joy" z "Viva Verdi!".

Oscary 2026 - kiedy?

Kiedy zostaną wręczone najważniejsze nagrody filmowe na świecie? Oscary 2026 zostaną przyznane w nocy z 15 na 16 marca, z niedzieli na poniedziałek. Początek uroczystej ceremonii zaplanowany jest na godzinę 23:30 czasu polskiego.